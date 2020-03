Porto Alegre Área do portão 14 da Castelo Branco tem bloqueio para manutenção

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Trânsito no local será bloqueado a partir deste sábado Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA Trânsito no local será bloqueado a partir deste sábado. (Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA) Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA

A partir das 8h deste sábado (14) até meio-dia de segunda-feira (16) a área do portão 14 do Sistema de Proteção Contra Inundações terá bloqueio do trânsito para manutenção.

O portão se localiza no início da rua João Moreira Maciel, abaixo da avenida Castelo Branco, e próximo ao DC Navegantes. O objetivo da interrupção no final de semana é concluir a instalação de novos trilhos, que possibilitam o fechamento das duas comportas metálicas, e fazer o acabamento asfáltico na manhã de segunda.

Os serviços no equipamento de número 14 começaram em fevereiro pelas equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). Ao abrir o asfalto foi identificado que os trilhos haviam sido retirados na época da colocação da camada asfáltica.

A ação conta com o apoio da Diretoria-Geral de Conservação de Vias Urbanas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade no asfaltamento, e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) no bloqueio e desvios do trânsito.

Tanto o portão 14 quanto o 12 já receberam novos muros e meios-fios, lixação, aplicação de anti-ferrugem e pintura nas comportas, concretagem de áreas frontais para evitar que a vegetação avance sobre elas e também para inibir o descarte de resíduos no local.

Serviços

Dos 14 portões que compõem o sistema, 12 passarão por reparos, como limpeza geral do entorno, pintura, lubrificação, raspagem de pontos oxidados e substituição de partes não recuperáveis.

O Dmae é o responsável pela execução do serviço, com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que desde 2017 realiza esses trabalhos. As intervenções serão feitas pela empresa Bombas Sinos, no valor de R$ 416.699,00. Os serviços tiveram início no dia 20 de janeiro e três dos equipamentos, no Muro da Mauá, já estão recuperados (portões 5, 6 e 7).

Trânsito

Durante a execução do trabalho, a partir das 8h da manhã deste sábado até 12h de segunda-feira, a Empresa Pública de Transporte e Circulação informa que a rua João Moreira Maciel será bloqueada junto ao acesso da avenida Voluntários da Pátria, próximo ao DC Navegantes.

O fluxo de veículos na rua João Moreira Maciel nos sentidos Parque Náutico e Cais Mauá será mantido. Serão sinalizados acesso seguro para pedestres e local para veículos.

Muro da Mauá

Construído no início dos anos 1970, possui 2.647 metros de comprimento, e sua parte visível acima do solo, em concreto armado, tem três metros de altura. Situado às margens do Guaíba, faz parte do Sistema de Proteção Contra Inundações. Desde 2019, a pedido do prefeito Nelson Marchezan Júnior, vem sendo realizado um estudo sobre alternativas viáveis, técnica e economicamente ao Muro da Mauá.

Sistema pluvial

Desde 1º de maio de 2019, os serviços de manutenção da drenagem pluvial foram incorporados ao Dmae. Assim, 100% da tarifa paga pela coleta de esgoto da rede mista ficaram garantidos para aplicação exclusiva em contratos e trabalhos de drenagem, agilizando o atendimento à população.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário