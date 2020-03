Brasil Navio com 609 pessoas a bordo é isolado no Recife por suspeita do coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Canadense com sintomas de Covid-19 foi levado a hospital Foto: Reprodução de TV Canadense com sintomas de Covid-19 foi levado a hospital. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O governo do estado decidiu avaliar, junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os procedimentos de embarques e desembarques no Porto do Recife. Na quinta-feira (12), um navio com 609 pessoas foi isolado depois de um passageiro de 78 anos com sintomas de Covid-19, a infecção causada pelo novo coronavírus, passar mal.

Um Comitê de Operações de Emergência foi criado devido à confirmação de dois casos da doença em Pernambuco. “Vamos avaliar, inclusive, a possibilidade de haver algum tipo de restrição caso a gente não tenha um controle adequado. Essa é uma determinação do governador”, disse o secretário estadual de Saúde, André Longo, nesta sexta-feira (13).

Após apresentar sintomas do novo coronavírus, um canadense que estava no navio isolado no Porto do Recife foi levado a um hospital particular da cidade. Ele aguarda, na unidade de saúde, o resultado do exame que vai confirmar ou descartar Covid-19.

Após ser acionada, a Anvisa não permitiu a saída de passageiros e tripulantes da embarcação, mas isso não quer dizer que há determinação de quarentena. “Isso vai depender do resultado desse exame”, disse Longo.

O navio atracou no Recife na manhã da quinta-feira, com 318 passageiros e 291 tripulantes a bordo. A embarcação seguiria rumo a Fortaleza, mas todos, segundo o governo estadual, permanecem em suas cabines.

Antes de chegar a Pernambuco, o cruzeiro passou por Salvador, Búzios (RJ), Paraty (RJ) e Itajaí (SC). Entretanto, o nome do porto onde o canadense embarcou não foi divulgado até a última atualização desta reportagem. Antes de entrar no Brasil, a embarcação passou por Chile, Argentina e Uruguai.

O cais em que o navio atracou também foi isolado pelo Porto do Recife. Como medida de prevenção e controle sanitário complementar, foi proibido que o lixo da embarcação fosse descarregado.

