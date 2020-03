Futebol UEFA suspende jogos da Liga dos Campeões e Liga Europa por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Juventus x Lyon, Bayern x Chelsea, Barcelona x Napoli e City x Real Madrid pelas oitavas de final estão adiados Foto: Reprodução Juventus x Lyon, Bayern x Chelsea, Barcelona x Napoli e City x Real Madrid pelas oitavas de final estão adiados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em comunicado, a Uefa anunciou que todos os jogos da semana que vem da Liga dos Campeões, Liga Europa e Youth League estão adiados por causa da pandemia do coronavírus.

Na quinta-feira (12), a entidade havia suspendido os duelos de terça da Champions (Juventus x Lyon e Manchester City x Real Madrid) por conta da quarentena imposta aos elencos da Juventus e Real Madrid. Agora, os jogos de quarta-feira (18) (Bayern x Chelsea e Barcelona x Napoli) também foram adiados. Todos eles são válidos pelas oitavas de final (partidas de volta).

“Outras decisões sobre quando essas partidas ocorrerão serão comunicadas oportunamente”, escreveu a Uefa no comunicado. Em consequência dos adiamentos, os sorteios das quartas-de-final Champions e Liga Europa previstos para 20 de março também foram adiados.

A Uefa convidou na quinta-feira representantes das 55 federações-membro, juntamente com os conselhos da Associação Europeia de Clubes e Ligas Europeias e um representante da FIFPro, para uma reunião de videoconferência na terça-feira (17) para discutir a resposta do futebol europeu à pandemia do coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Futebol

Deixe seu comentário