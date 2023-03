Expodireto Cotrijal Arena Agrodigital: o mundo da tecnologia e inovação na Expodireto Cotrijal 2023

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Espaço recebe nesta edição representantes e empresas de diversos países para apresentar os principais ecossistemas de inovação no mundo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em sua terceira edição, a Arena Agrodigital se reinventa em termos de programação para possibilitar aos visitantes uma visão ampla do que é referência em termos de tecnologia e inovação no mundo e de quais benefícios essas novidades podem trazer para as lavouras brasileiras. Serão cinco painéis, de 6 a 10 de março, durante a Expodireto Cotrijal 2023, no palco principal.

Na estreia, o espaço recebe um encontro sobre o ecossistema de inovação brasileiro e as soluções desenvolvidas em solo nacional. Já no dia 7, os participantes conhecerão as tecnologias de Israel e seus impactos no Brasil.

O dia 8 de março é reservado para o Vale do Silício, proporcionando debates sobre a Indústria 5.0 e soluções e tendências para o agro e, às 16h, uma palestra voltada para as mulheres. No dia 9, especialistas e consultores trazem informações importantes sobre a China e a sua relação com o Brasil. E no último dia, 10 de março, painéis com representantes da União Europeia discutem sobre inovação e sustentabilidade no continente.

Amplo espaço para inovação

Além da programação do palco principal, as empresas expositoras da Arena Agrodigital promoverão eventos nos miniauditórios. Neste ano, são 26 expositores, nos 1.660 m² de estrutura, dentre eles instituições financeiras, indústrias químicas e de máquinas e equipamentos e consultorias.

No Espaço Startups, organizado em parceria com o Sebrae-RS, serão 15 empresas. A Arena Agrodigital terá também a participação de hubs de inovação referência no país, como o Cubo, do Itaú, presente com as verticais Agro e ESG e Startups, além do Hub Aliança Empresarial. No lado externo, estará a Arena de Drones.

A Cotrijal, organizadora da feira, também mantém dentro da Arena Agrodigital um espaço com cabine metaverso e cabine podcast e apresentará, de forma interativa, as soluções digitais da cooperativa para o produtor, como o SmartCoop e o Portal do Produtor.

O acesso à Arena Agrodigital e toda programação de palestras é gratuito.

