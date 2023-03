Expodireto Cotrijal Fórum inédito vai debater a visão contemporânea da pecuária de corte durante a feira

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Evento voltado à cadeia da carne bovina passa a integrar a programação da Expodireto Cotrijal. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma das características da Expodireto Cotrijal, desde a sua primeira edição, é a multiplicidade de palestras e fóruns, gerando oportunidade de conhecimento para os mais variados perfis de produtores rurais.

Este ano, a principal novidade é o 1º Fórum da Carne Bovina, marcado para o dia 7 de março, das 14h às 18h, no Auditório da Produção. O evento é uma parceria entre o Instituto Desenvolve Pecuária e a Cotrijal e debaterá a visão contemporânea da pecuária de corte a partir de movimentos estratégicos da cadeia de produção.

O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, abre a programação falando sobre como o agronegócio brasileiro deve se posicionar neste momento de instabilidade. Domingos Antonio Velho Lopes, ex-secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul e atual diretor vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), analisa os desafios e as alternativas da produção pecuária sustentável no estado. E, fechando o fórum, Eduardo Bastos, CEO da MyCarbon, apresenta o cenário do mercado de carbono e as oportunidades para o agro.

No Auditório Central, dentre os eventos tradicionais, já estão confirmados o 14º Fórum do Milho; o 33º Fórum Nacional da Soja; o 7º Fórum Estadual de Conservação do Solo e da Água; o 18º Fórum Estadual do Leite; o 8º Encontro de Empresárias Rurais da Cotrijal; o Fórum do Trigo; e o 15º Fórum Florestal do Rio Grande do Sul. No Auditório da Produção acontecem também outras programações organizadas por entidades e empresas.

A programação já confirmada pode ser conferida no site www.expodireto.cotrijal.com.br/programacao.

