Expodireto Cotrijal Riqueza de cores e sabores: Pavilhão da Agricultura Familiar receberá quase 200 estandes

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Os espaços serão dedicados às áreas de agroindústria, artesanato e flores. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma das paradas obrigatórias dentro do Parque da Expodireto Cotrijal é o Pavilhão da Agricultura Familiar. O espaço dá visibilidade para o que de melhor é produzido pelas agroindústrias e também artesãos e produtores de flores do Rio Grande do Sul e gera renda para centenas de famílias.

Neste ano, foram 280 inscritos e 230 inscrições homologadas, para ocupar 192 estandes. Do total, 146 são de agroindústrias, 27 de artesanato e 19 de flores. Salames, queijos, vinhos, sucos, geleias, panificados e muitos outros produtos são vendidos no local, que dispõe de mesas e cadeiras para quem quiser fazer uma pausa no passeio para desfrutar dessas delícias.

Inaugurado em 2008, o pavilhão é organizado através de uma parceria entre Cotrijal, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Emater/RS-Ascar, Fetag/RS e Fetraf/RS. A cada ano, o volume de negócios concretizados cresce. Em 2022, foram movimentados R$ 1,7 milhão.

“A feira proporcionou visibilidade para a nossa agroindústria, gerou renda e amizades e nos estimulou a iniciar o trabalho com turismo rural”, relata Marilene Ebertz, que desde 2015 participa da Expodireto Cotrijal. Ela é proprietária da Agroindústria Sabor do Campo, localizada no interior de Ernestina, que produz panificados e, a partir de 2021, começou a investir também no turismo rural.

A propriedade tem 13 hectares e produz ainda grãos e leite. Marilene conta com a ajuda do marido Adilson e da filha Gabriele na agroindústria e revela que organiza a recepção de pessoas a cada 15 dias na propriedade, servindo café colonial. “Estamos ampliando o trabalho com turismo rural, fazendo melhorias na propriedade, porque a procura tem aumentado.”

Abertura

A visitação ao espaço pode ser feita das 8h às 18h, de 6 a 10 de março. A solenidade oficial de abertura do pavilhão está agendada para às 11h de segunda-feira (6), com a presença dos representantes das entidades e do governo do Estado responsáveis pela área.

Pavilhão da Agricultura Familiar em números

132 municípios gaúchos estão representados no pavilhão

66 empreendimentos são liderados apenas por jovens

107 empreendimentos são liderados apenas por mulheres

42 empreendimentos são liderados por jovens mulheres

45 dos expositores deste ano estão participando pela primeira vez da feira

