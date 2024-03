Expodireto Cotrijal Durante a Expodireto Cotrijal, Fundopem anuncia mais de R$ 153 milhões em investimentos

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Ao todo, são oito projetos ligados ao agronegócio que já geraram efetivamente 600 empregos diretos. Foto: Alexandre Farina Ao todo, são oito projetos ligados ao agronegócio que já geraram efetivamente 600 empregos diretos. (Foto: Alexandre Farina) Foto: Alexandre Farina

O Grupo de Análise Técnica (Gate) confirmou um investimento de R$ 153,3 milhões em incentivos via Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem).

Ao todo, são oito projetos ligados ao agronegócio que já geraram efetivamente 600 empregos diretos. O anúncio, seguido do ato de assinatura, ocorreu nesta quinta-feira (7), no Pavilhão Internacional da 24ª Expodireto Cotrijal.

A cerimônia contou com a participação do vice-governador Gabriel Souza, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e do diretor do Fundopem, Gustavo Rech, além de representantes das empresas.

A lista de aprovados é composta por empresas do setor de bebidas, bens de capital, biocombustíveis, grãos e cereais e metalmecânico, instaladas nos municípios de Erechim (3), Getúlio Vargas (1), Ijuí (1), Liberato Salzano (1), Panambi (1) e Passo Fundo (1).

O vice-governador Gabriel Souza destacou a atuação do Estado. “O Rio Grande do Sul tem apoiado os empreendedores em diferentes frentes. Este investimento é mais um exemplo, que representa a geração de 600 novos empregos, além de fortalecer os negócios conveniados e contribuir para o crescimento de todo o Estado”, disse.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, explicou que o programa, coordenado pela pasta, continua exercendo seu papel no desenvolvimento da indústria gaúcha. “É uma iniciativa que existe há décadas, passou por uma modernização e hoje consegue atender de forma mais eficiente aos empreendedores. Precisamos trabalhar na disseminação do programa entre os empresários para que possamos superar o valor de investimentos de 2023, que foi de R$ 2,8 bilhões em 104 projetos”, reforçou.

O presidente da Expodireto Cotrijal, Nei Manica, ressaltou que o Fundopem é um instrumento essencial para o desenvolvimento estadual. “É um programa que leva crescimento econômico para todos os segmentos, sendo um deles o agronegócio”, avaliou.

“Esse evento representa a confirmação da realização dos investimentos anunciados anteriormente e, em razão disso, o início da utilização do benefício do Fundopem por essas empresas. É importante destacar que todos esses projetos geraram uma quantidade de empregos diretos superior ao número inicialmente previsto”, enfatizou o diretor do Fundopem.

Sobre o programa

O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido gerado a partir da sua operação.

