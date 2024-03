Expodireto Cotrijal Mulheres ocupam mais espaços no agro e na Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

Elas se destacam como lideranças no Pavilhão da Agricultura Familiar Elas se destacam como lideranças no Pavilhão da Agricultura Familiar. (Foto: Divulgação)

As mulheres, cada vez mais protagonistas em diferentes espaços, contribuem decisivamente para o desenvolvimento e a construção do futuro do agro. Na Expodireto Cotrijal, ano após ano, elas têm ocupado mais espaços e se destacado em diferentes setores. Nesta sexta-feira, comemorando o Dia Internacional da Mulher, centenas de mulheres circulam pelo parque e aproveitam para conferir as novidades desta edição. Eliane Baldin Bisolo (foto), produtora rural associada da Cotrijal e professora em Marau, comenta que anualmente visita a feira com o marido e os filhos em busca de inovação e melhorias para a propriedade, principalmente na área da produção leiteira.

Para ela, as mulheres são protagonistas no meio rural. “Antes a mulher era vista como a responsável somente pelo lar. Hoje, principalmente na propriedade rural, a mulher é o eixo que dá suporte. Eu, mesmo trabalhando como professora 20h, participo diretamente de decisões na propriedade e no trabalho também”, conta Eliane. Da mesma forma, a produtora rural Cotrijal Silve Sipp Dalponte (foto), de Tio Hugo, passeia pelos corredores da produção vegetal para conferir as novas variedades de soja. “Estou aqui para buscar mais conhecimento. A mulher tem participado mais das tomadas de decisão e na luta diária junto com os esposos, então precisamos de mais informação”, comenta.

A jovem produtora de leite de Ijuí, Amanda Hoffmann (foto), influenciadora e “colona” com orgulho, destaca que a mulher no agro é muito importante. “As pessoas ainda acham que a mulher não tem força. Nós temos que mostrar que temos sim muita força e, talvez, até mais que os homens”. Nas suas redes sociais, Amanda mostra a realidade no campo, o trabalho com o gado leiteiro e o seu dia a dia.

Mulheres na liderança

No Pavilhão da Agricultura Familiar, mulheres se destacam como líderes de empreendimentos. A expositora Lilian Andrada (foto), de Sarandi, recebe os visitantes com um sorriso no rosto e muito orgulho de estar na feira. Ela acredita que as mulheres precisam aproveitar oportunidades como a Expodireto para mostrar o seu trabalho. “Nós mulheres não fomos feitas para estar atrás dos homens, mas sim para ter o nosso próprio lugar de destaque. Temos que seguir lutando e conquistando o nosso espaço, porque capacidade nós temos”.

Para a bombeira civil Grasiele Dalagnol (foto), apesar de já ter ouvido frases como “esse trabalho não é pra ti”, “isso é trabalho pra homem”, a feira também é uma vitrine para que o trabalho das mulheres apareça mais. “Há pouco tempo era bem difícil uma mulher trabalhar nessa profissão. Estar aqui é uma forma de valorizar minha profissão e crescer no mercado de trabalho”, comenta a bombeira.

Já na cozinha da praça de alimentação da Produção Animal, Deise Doneda Kruger (foto), produtora rural de Lagoa dos Três Cantos, participa da equipe responsável pelos almoços na feira. Mexendo uma panela de feijão, lembra que já participa do trabalho desde a terceira edição. “Todos precisam se alimentar e tendo uma comida feita com amor e que os visitantes vão gostar, vamos contribuir para o sucesso da feira”, garantiu Deise, com brilho nos olhos.

Na área da produção vegetal, a analista de dados da Cotrijal, Sabrina Griebeler (foto), diz que a feira também é um espaço de identificação e reconhecimento do trabalho das mulheres. Como agrônoma, entende que ver outras mulheres atuando na área é muito importante, pois mostra que as mulheres também estão no mercado de trabalho.“

Para o futuro, espero que a gente não precise mais felicitar as mulheres pelo seu dia. Mas que isso ocorra de forma natural no dia a dia, sem ter apenas um dia para lembrar que as mulheres têm um papel único e importante. Principalmente quando falamos em profissionais do agro, não tem diferença entre gênero, somos tão capazes quanto qualquer colega homem”, reforça a agrônoma.

Ações na Expodireto

Para celebrar a data, algumas ações oficiais e também nos estandes de alguns expositores estão sendo realizadas na Expodireto. Na Arena Agrodigital, no turno da manhã, aconteceu o painel “Mulheres Agro”, com a participação de sete mulheres empresárias de diferentes áreas.

Na Casa do Cooperativismo do Sistema Ocergs, a partir das 13h30, acontecerá o primeiro encontro do Comitê Elas pelo Coop RS, com objetivo de promover a participação e capacitação das mulheres no cooperativismo. A programação inclui trilhas de capacitação sobre cooperativismo, liderança, desenvolvimento pessoal e os próximos passos do comitê.

Na Casa do Meio Ambiente, no piso inferior, a Químea está realizando uma ação de entrega de suculentas para as mulheres. Paula De Marco (foto), diretora franqueada de Caxias do Sul, explica que a ação se enquadra no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5, que visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

O evento da Cotrijal em homenagem às mulheres foi realizado, como de costume, na quarta-feira (6), no auditório central. Neste ano, o Encontro de Empresárias Rurais Cotrijal debateu o tema “A força e o protagonismo feminino”.

