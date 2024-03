Expodireto Cotrijal 24ª Expodireto Cotrijal comercializa R$ 7,9 bilhões e bate novo recorde

8 de março de 2024

O valor é 12,48% superior aos R$ 7,043 bilhões registrados em 2023. (Foto: Reprodução)

A 24ª Expodireto Cotrijal foi encerrada com recorde de comercialização. Em cinco dias de feira, foram movimentados R$ 7.922.290,00. O valor é 12,48% superior aos R$ 7,043 bilhões registrados em 2023. O público também superou o do ano anterior. No total, 377.600 pessoas visitaram o Parque de Exposições, crescimento de 17,82% em relação aos 320,5 mil do ano passado.

Os números da feira foram divulgados em uma coletiva de imprensa, na tarde dessa sexta-feira (8), no Auditório Central. Conforme o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, o resultado final superou todas as expectativas da direção da Cooperativa. “Em 2025, queremos superar todos os números deste ano. Já estamos pensando na ampliação do parque. Temos a certeza de que juntos vamos fazer uma feira ainda maior e melhor no próximo ano”, relatou Manica.

A próxima edição da feira já tem data confirmada. A 25ª Expodireto Cotrijal será realizada entre os dias 10 e 14 de março de 2025.



Números por setor

Nesta edição da Expodireto, os bancos movimentaram R$ 7,1 bilhões, 13,17% superior aos R$ 6,3 bilhões de 2023. Os negócios com recursos próprios giraram em torno de R$ 500 milhões, queda de 12,28% em comparação aos R$ 570 milhões de 2023. O Pavilhão Internacional registrou R$ 226,6 milhões em negócios, crescimento de 97,15% em relação aos R$ 114,9 milhões da edição passada. Conforme Manica, apenas um grupo chinês fechou R$ 120 milhões em negócios na feira com empresários do Tocantins que atuam na cadeia do açúcar.

O Pavilhão da Agricultura Familiar comercializou R$ 3 milhões, elevação de 16,46% em comparação aos R$ 2,5 milhões de 2023. A feira contou com um total 577 expositores em uma área de 131 hectares.

Feira em ascensão

O vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, agradeceu a presença dos jornalistas presentes na feira, responsáveis por levar informações da Expodireto para todo o Brasil e para o exterior. “No primeiro ano da Expodireto tivemos apenas um assessor de imprensa. Hoje, 450 jornalistas cobrem a feira”, avalia Schroeder. O prefeito de Não-Me-Toque, Gilson dos Santos, relatou o plano de expandir a Expodireto Cotrijal com a ajuda do Município e do governo do Estado. “Vamos levar adiante esse projeto, de transformar a Expodireto na maior feira do agronegócio na América Latina. Já somos os melhores em qualidade, organização e vamos ser os maiores. A partir de segunda-feira o nosso compromisso de estar lado a lado com vocês”, disse Santos.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, afirmou que para o governo gaúcho a feira é essencial para o desenvolvimento do agronegócio.

“A Expodireto não somente deve ser medida pelo número de negócios que ocorreram durante a feira, pois muitos ainda vão ser concretizados depois. A Expodireto contribui para o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro com muita inovação e tecnologia”, disse Polo.

