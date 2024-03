Inter Inter anuncia a contratação do volante Thiago Maia

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O atleta assina até o final de 2024. Foto: Divulgação O atleta assina até o final de 2024. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou na noite desta quinta-feira (7) a contratação, por empréstimo, do meio-campista Thiago Maia, do Flamengo. O atleta assina até o final de 2024.

O volante tem passagens pelo Santos, Lille (FRA) e Flamengo. Thiago Maia iniciou a carreira no Santos, sendo um dos destaques da equipe e conquistando duas vezes o Campeonato Paulista. Após, foi vendido ao Lille da França, atuando por três anos na Europa. Seu retorno ao futebol brasileiro aconteceu em 2020. O jogador chegou ao Flamengo sendo uma importante peça no elenco rubro negro.

Aos 26 anos, Thiago Maia chega ao Colorado por empréstimo, por causa do curto prazo para resolver no último dia da janela. Mas o Inter terá em contrato uma obrigação de compra para ser exercida. O Flamengo receberá 2,85 milhões de euros (R$ 15,4 milhões) e manterá 25% dos direitos econômicos. O Lille receberá 1,15 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) e ficará com o mesmo percentual dos rubro-negros.

Pelo Flamengo, o atleta disputou 170 partidas, cinco gols marcados e oito títulos conquistados: uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.

Ficha técnica

Nome: Thiago Maia Alencar

Data de nascimento: 23/03/1997 (26 anos)

Local de nascimento: Boa Vista-RR

Altura: 1,79m

Carreira

2014 – Santos

2017 – Lille (França)

2020 – Flamengo

2024 – Internacional

Conquistas

2015 – Campeonato Paulista

2016 – Campeonato Paulista

2016 – Jogos Olímpicos

2020 – Supercopa do Brasil

2020 – Recopa Sul-Americana

2020 – Campeonato Carioca

2020 – Campeonato Brasileiro

2021 – Supercopa do Brasil

2021 – Campeonato Carioca

2022 – Copa do Brasil

2022 – Libertadores da América

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-a-contratacao-do-volante-thiago-maia/

Inter anuncia a contratação do volante Thiago Maia

2024-03-07