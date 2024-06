Inter Conmebol divulga equipes de arbitragem para os próximos dois jogos do Inter na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado precisa de, pelo menos, quatro pontos para seguir na competição continental Foto: Ricardo Duarte/Internacional Colorado precisa de, pelo menos, quatro pontos para seguir na competição continental (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima semana, o Inter disputará dois jogos decisivos pela Copa Sul-Americana. Após perder para o Belgrano-ARG na última terça-feira (28), o Colorado precisa de, pelo menos, quatro pontos para se classificar para a próxima fase da competição continental. Na próxima terça (4), o adversário será o Real Tomayapo, em duelo sediado no IV Centenario Stadium, na altitude da Bolívia. No sábado (8), o rival será o Delfín-EQU, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Diante da proximidade entre as partidas, a Conmebol divulgou novas informações sobre as equipes de arbitragem.

Na partida contra os bolivianos, o árbitro principal será Mathias de Armas (URU), auxiliado por Andrés Nievas (URU) e Horacio Ferreiro (URU). Já o VAR estará sob comando de Augusto Menendez (PER).

No retorno ao Rio Grande do Sul, a equipe será composta por quatro chilenos. Felipe González será o árbitro principal, enquanto Alejandro Molina e Gabriel Ureta serão os assistentes. José Cabero comandará o VAR.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/conmebol-divulga-equipes-de-arbitragem-para-os-proximos-dois-jogos-do-inter-na-sul-americana/

Conmebol divulga equipes de arbitragem para os próximos dois jogos do Inter na Sul-Americana

2024-06-01