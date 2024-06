Grêmio Seleção Paraguaia nega pedido do Grêmio por liberação de Villasanti de amistosos da Copa América

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Sentimos a necessidade de tê-lo no grupo", declarou o dirigente da Seleção Paraguaia, Justo Villar Foto: Lucas Uebel/Grêmio "Sentimos a necessidade de tê-lo no grupo", declarou o dirigente da Seleção Paraguaia, Justo Villar (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio pediu a liberação do volante Mathías Villasanti dos amistosos da Seleção Paraguaia para a Copa América 2024. No entanto, na sexta-feira (31), a Associação Paraguaia de Futebol negou o pedido do Tricolor e, portanto, Villasanti deverá ser desfalque nos próximos jogos do Grêmio na Libertadores.

Por precisar se apresentar à seleção nacional, o volante gremista não irá disputar os jogos contra Huachipato-CHI, na próxima terça-feira (4), e Estudiantes-ARG, no dia 8 de junho.

O diretor da Seleção Paraguaia, Justo Villar, comentou à imprensa local sobre o pedido do Tricolor gaúcho.

“Seria impossível aceitar o pedido do Grêmio, porque teríamos que administrar o visto (para os EUA) de Mathías Villasanti. Não podíamos liberá-lo e sentimos a necessidade de tê-lo no grupo”, declarou Villar.

Villasanti foi o jogador que mais atuou pela equipe de Renato Portaluppi na atual temporada. Em 2024, o meia atuou em 23 jogos, ficando fora de apenas três partidas.

Amistosos pela Seleção Paraguaia

Na próxima segunda-feira (3), Villasanti se apresentará à Seleção Paraguaia e perderá os últimos jogos do Grêmio na fase de grupos da Libertadores. O camisa 20 do Tricolor foi convocado para os amistosos preparatórios para a Copa América 2024 contra Peru, Chile e Panamá, desfalcando o Grêmio no meio-campo para os próximos confrontos diante do Huachipato e Estudiantes pela competição continental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/selecao-paraguaia-nega-pedido-do-gremio-por-liberacao-de-villasanti-de-amistosos-da-copa-america/

Seleção Paraguaia nega pedido do Grêmio por liberação de Villasanti de amistosos da Copa América

2024-06-01