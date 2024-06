Mundo Biden diz que condenação de Trump prova que “ninguém está acima da lei”

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Trump se tornou o 1° ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime. Foto: Reprodução Trump se tornou o 1° ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que a condenação de Donald Trump, ex-presidente do país, prova que “ninguém está acima da lei”.

“É perigoso, é irresponsável, alguém dizer que o julgamento foi fraudado só porque o veredicto não lhe agrada”, disse Biden na Casa Branca, em seus primeiros comentários sobre o assunto na sexta-feira (31).

“O sistema de justiça deve ser respeitado. Não devemos permitir que ninguém o derrube”, continuou o presidente.

Antes da declaração de Biden, a equipe de campanha de reeleição do democrata atacou Trump ao chamá-lo de “desesperado” e “confuso”.

“Os Estados Unidos acabam de testemunhar um Donald Trump confuso, desesperado e derrotado divagando sobre suas próprias queixas pessoais e mentindo sobre o sistema de justiça dos Estados Unidos”, disse Michael Tyler, diretor da equipe de campanha de Biden, em comunicado.

Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime. Candidato novamente à Casa Branca neste ano, Trump foi condenado por fraude contábil ao ocultar um pagamento de US$ 130 mil para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels na eleição de 2016, quando derrotou Hillary Clinton, do Partido Democrata. Segundo a acusação, o suborno foi usado para ocultar a relação com Daniels e, assim, interferir no processo eleitoral.

A decisão do júri, anunciada num tribunal de Nova York, foi unânime. Trump foi declarado culpado em todas as 34 acusações pelos 12 integrantes do colegiado.

Ao deixar o tribunal, o ex-presidente atacou o juiz e disse que o “verdadeiro veredito” virá em novembro, na eleição.

“Isso foi uma desgraça. Este foi um julgamento manipulado por um juiz em conflito de interesses e corrupto”, afirmou. “Não fizemos nada de errado. Sou um homem inocente. Estou lutando pelo nosso país.”

Mesmo condenado, Trump pode disputar a eleição e governar, se vencer. Inclusive se for preso. Não há nada na lei americana que o impeça. Ele também pode recorrer da condenação.

Mas talvez seja impedido de votar em novembro. Isso porque o registro de eleitor de Trump é da Flórida, e naquele estado condenados não podem votar até que cumpram totalmente sua pena.

O juiz do caso, Juan Merchan, ainda vai determinar a pena. A decisão deve sair em 11 de julho. Na pior das hipóteses, Trump pode pegar 4 anos de prisão.

No entanto, analistas americanos consideram pouco provável que o ex-presidente vá para a cadeia. Isso porque as 34 acusações se referem a crimes de Classe E, considerados leves em Nova York.

2024-06-01