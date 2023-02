Expodireto Cotrijal Expodireto Cotrijal 2023 traz facilidades para visitantes e expositores

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

A 23ª edição da feira, em Não-Me-Toque, acontece de 06 a 10 de março. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 23ª edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, marcada para 06 a 10 de março, trará novidades em termos de infraestrutura física e serviços para melhorar a experiência de visitação do público e também o trabalho dos expositores.

Na área de alimentação, uma das atualizações é a instalação de totens para a venda de tickets de almoço, refrigerante e água a serem utilizados nas praças de alimentação e no restaurante. Os totens estarão localizados próximos ao portão principal de entrada no parque; junto à praça de alimentação da área de produção animal; e anexo à bilheteria (na área central, em frente à lancheria). A compra pode ser feita através de cartão de débito ou crédito.

O parque dispõe de duas praças de alimentação (uma na área central e outra na área de produção animal) e um restaurante (na área central), que servem almoço. Também próximo à bilheteria, na área central, há uma lancheria.

Quem preferir, segundo o gerente Administrativo-Financeiro da Cotrijal, Luciano Loesch, poderá adquirir seus tickets diretamente na bilheteria. “A novidade dos totens vem para agilizar o atendimento, para que os visitantes aproveitem melhor a feira”, destaca.

O valor do almoço, incluindo refrigerante/água, será R$ 45,00. Os tickets avulsos de refrigerante/água custarão R$ 5,00. O horário do almoço nas praças de alimentação e restaurante é das 10h30 às 14h30. A lancheria permanecerá aberta no mesmo horário do parque.

Infraestrutura

Os banheiros 1 e 2, da área de máquinas e equipamentos, terão a capacidade duplicada para melhor atender o público. As estruturas fixas do parque também estão sendo revitalizadas, com padronização dos prédios.

Na área de estacionamento, os ingressos agora podem ser adquiridos com cartão de débito e de crédito. O valor para carros e motos, por dia, será R$ 35,00. O passe livre para os cinco dias da feira custará R$ 150,00. Vans e ônibus não pagam. São três estacionamentos: um com entrada próxima ao portão central; o segundo próximo ao portão 2; e outro com acesso para quem se desloca no sentido de Victor Graeff a Não-Me-Toque.

Os 192 expositores do Pavilhão da Agricultura Familiar este ano também terão um espaço específico para estacionar seus veículos e permanecer durante o período da noite nos dias de evento. “Muitos vêm de longe e ficam os cinco dias em Não-Me-Toque. Oferecer comodidade foi uma de nossas preocupações”, explica o gerente da Expodireto, Luciano de Moraes.

Para saber mais informações sobre os serviços do parque e também obter dicas para melhor aproveitar a visita à feira, acesse: https://www.expodireto.cotrijal.com.br/visitantes/informacoes-e-dicas. A entrada no parque é gratuita e, de 06 a 10 de março, estarão abertos os portões principal e 2 para o acesso dos visitantes.

