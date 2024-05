Inter No Uruguai, goleiro do Inter Sergio Rochet fala sobre as enchentes no RS e revela que ainda joga com dores

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Rochet está em Montevidéu para retirar visto para disputar da Copa América nos Estados Unidos pela Seleção Uruguaia Foto: Ricardo Duarte/Internacional Rochet está em Montevidéu para retirar visto para disputar da Copa América nos Estados Unidos pela Seleção Uruguaia (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após visitar o Centro Social Padre Leonardi, na Zona Sul de Porto Alegre, para distribuir donativos e servir marmitas aos desabrigados, o goleiro do Inter Sergio Rochet falou, em entrevista à rádio Sport 890, do Uruguai, sobre a situação vivida no Rio Grande do Sul com a tragédia climática causada pelas enchentes.

Rochet aproveitou o período sem treinos no Inter para levar a família a Montevidéu e retirar o visto para os Estados Unidos, onde será disputada a Copa América, de 20 de junho a 14 de julho. De lá, ele retornará sozinho para Porto Alegre.

“Estamos passando por uma semana complicada com tudo o que está acontecendo no Rio Grande com as enchentes. Foi uma semana muito crítica. Novas chuvas estão anunciadas. Estamos antecipando o que pode acontecer novamente. Nós, jogadores, apoiamos o povo. Sempre tentamos contribuir com esse grão de areia. Quero agradecer ao povo uruguaio que está se movimentando e ajudando”, disse o goleiro colorado à rádio uruguaia.

O goleiro também falou sobre sua condição física e revelou que ainda não está 100% recuperado. Em função de uma fissura na costela, sofrida no final de 2023, Rochet ficou quase quatro meses sem jogar e só estreou na temporada no dia 25 de março. Desde então, foi titular em todos os jogos do Inter.

“Sigo jogando com uma proteção e sinto dores em alguns momentos. Ainda não estou 100%, mas me sinto bem e com vontade de competir”, afirmou.

Rochet, Enner Valencia, Borré, Mercado, Bustos, Fabricio, Lucca e Maurício foram alguns atletas do Inter que demonstraram envolvimento para ajudar as vítimas das enchentes. O volante Thiago Maia, inclusive, foi visto em áreas de inundações da capital gaúcha ajudando a retirar pessoas que estavam ilhadas de suas casas.

Com os jogos adiados até o dia 27 de maio, o Inter suspendeu a realização de treinos até o dia 12. Com o CT Parque Gigante e boa parte do Beira-Rio alagados, não há qualquer previsão para o clube retomar as atividades no futebol.

