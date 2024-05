Inter Presidente do Inter recebe ministros para debater soluções para o futebol gaúcho

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Alessandro Barcellos mostrou também aos ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes as áreas afetadas pelos alagamentos no Beira-Rio. (Foto: Daniel Marenco/S.C. Internacional)

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, recebeu nessa sexta-feira (17) os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional do Brasil para uma rápida visita as áreas afetadas pelos alagamentos no Beira-Rio e para uma reunião na qual foi discutida a situação do futebol gaúcho em meio à crise causada pelas enchentes no Estado.

Também participaram do encontro Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Milton Machado, representante do São José, e Fábio Floriani, vice-presidente do Grêmio.

Além deles, os presidentes Fabio Pizzamiglio, do Juventude, Mário Werlang, do Caxias, Adilson Stankiewicz, do Ypiranga, Luis Fernando, representando o Brasil de Pelotas, Jerônimo Freitas, do Novo Hamburgo, e Jair Eich, do Avenida foram conectados à reunião por videoconferência.

Os representantes dos clubes gaúchos compartilharam suas preocupações e formularam algumas ideias, que serão compiladas em um documento e entregues aos ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes.

Paulo Pimenta comentou sobre algumas medidas que podem amenizar o impacto da paralisação do futebol gaúcho e planos para viabilizar o retorno dos jogos, como a alfândegação da base aérea de Canoas para jogos da Conmebol, além de auxílio logístico para os aeroportos.

Os ministros também se propuseram a tentar a inclusão dos clubes no plano fiscal que será oferecido para as empresas em situação de dificuldade após as enchentes, e também aproximar os clubes de BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Caixa Econômica Federal, para ao auxílio financeiro.

Os ministros afirmaram que a reconstrução do Estado terá o apoio federal, e que o futebol terá um assento nas mesas de debate.

