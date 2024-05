Porto Alegre Carros de passeio podem passar pelo corredor humanitário entre meia-noite e 5h da manhã

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

A circulação já será possível a partir da madrugada desta sexta. Foto: Giulian Serafim/PMPA

Nessa sexta-feira (17), a prefeitura de Porto Alegre anunciou a liberação do corredor humanitário, de forma experimental, para veículos de passeio entre meia-noite e 5h. A medida foi autorizada após análise de fluxo pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A partir de segunda-feira (20), também estará permitida a passagem de vans escolares, sem restrição de horário.

“Temos monitorado o movimento pelas câmeras e no local com os agentes de fiscalização. O fluxo de veículos está bastante tranquilo, o que possibilitou fazer essas duas liberações. Reforçamos, no entanto, que é fundamental o uso por veículos com o foco no suprimento dos bens essenciais à vida e à saúde dos porto-alegrense”, afirma o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Na quinta, primeiro dia com o fluxo de veículos nos dois sentidos, sem a intervenção manual dos agentes de trânsito da EPTC, o corredor apresentou um aumento de 50% na circulação.

Sem restrição de horário, o uso é exclusivo para caminhões com suprimentos para abrigos, hospitais, mercados e farmácias, viaturas em serviço e identificadas como prefeitura de Porto Alegre, governo do RS, governo federal e Forças Armadas, ambulâncias, viaturas de segurança, profissionais da área médica em atividades essenciais, vans escolares e ônibus intermunicipais e metropolitanos.

Tanto os ônibus metropolitanos quanto os intermunicipais precisam, para acessar o corredor, de um adesivo, que foi disponibilizado pela prefeitura às empresas e deverá ser colado no para-brisa dianteiro dos veículos.

Operação

No sentido Litoral-Porto Alegre, o acesso é monitorado pela Polícia Rodoviária Federal no Km 94 da BR-290. No sentido inverso, a EPTC está posicionada na avenida Paulo Gama com a Osvaldo Aranha, orientando os motoristas. Pontos de monitoramento verificam a altura dos caminhões, já que há limitação de 4,2 metros devido à passagem pelo Túnel da Conceição.

No sentido Litoral-Capital, o motorista vem da Freeway, desce o viaduto, acessa o trecho de pedras do corredor e, depois, entra na Sarmento Leite, Osvaldo Aranha ou João Pessoa. Já no sentido Capital-Litoral, o motorista segue pela Osvaldo Aranha, acessando a Sarmento Leite na contramão, vai pelo Túnel da Conceição pela contramão e, depois, passa pelo trecho de pedras do Caminho Humanitário até chegar à avenida Castelo Branco.

