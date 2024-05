Grêmio Pelas redes sociais, ex-jogador do Grêmio Luis Suárez manifesta apoio ao RS: “Tentando ajudar à distância”

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Em vídeo postado nas redes sociais, craque uruguaio (foto) afirma que participa de campanha solidária criada por Lucas Leiva Foto: Reprodução Em vídeo postado nas redes sociais, craque uruguaio afirma que participa de campanha solidária criada por Lucas Leiva (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ex-jogador do Grêmio e atualmente no Inter Miami, Luis Suárez prestou apoio ao Rio Grande do Sul pelas enchentes no Estado. O craque uruguaio publicou um vídeo em suas redes sociais, citando solidariedade com o povo gaúcho e garantiu que busca ajudar à distância. Enquanto atuou pelo Grêmio, Suárez morou em Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas.

“Ultimamente tenho postado da difícil situação que as pessoas estão vivendo em Porto Alegre, de todas as pessoas que estão ajudando, de muitas que estão salvando vidas, de muitas que perderam suas casas, que perderam a vida. A verdade é que é uma situação muito difícil, estou tentando ajudar aqui à distância, estamos com alguns amigos, o pessoal do clube, conversando para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Então queria mandar um grande abraço a todos e enviar a todo o povo do Rio Grande suas muitas forças para esse momento difícil”, revelou o jogador.

Confira:

Desde a última sexta-feira (4), “El Pistolero” utiliza as redes para divulgar campanhas de doações para o RS. A esposa do jogador, Sofi Balbi, também pediu apoio ao estado. Os dois engrossam uma campanha puxada pelo també ex-Grêmio Lucas Leiva e demais moradores de Eldorado do Sul para a reconstrução da cidade.

O CT Luiz Carvalho e a Arena ficaram completamente alagados. Alguns jogadores do clube têm participado ativamente no auxílio à população afetada, como o goleiro Caíque e o centroavante Diego Costa, que ajudam no resgate de pessoas ilhadas em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

