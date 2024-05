Política “Fui dormir inquieto com a imagem do cavalo no telhado”, diz Lula sobre enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Após comoção nas redes sociais, equipe do Exército conseguiu resgatar o animal que estava ilhado em um telhado Foto: Ricardo Stuckert/PR

A imagem de um cavalo ilhado em um telhado em meio às enchentes no Rio Grande do Sul viralizaram nas redes sociais e impressionaram muitas pessoas — incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta quinta-feira (09), durante anúncio de um pacote de medidas do governo federal em socorro ao Estado, o petista se mostrou comovido com a história e contou que ontem foi “dormir inquieto com a imagem de um cavalo em cima do telhado”.

“Eu fico imaginando se aquele cavalo pensasse, como a gente imagina que são os pensamentos, o que aquele cavalo estava pensando, sozinho, em cima do telhado, eu não sei como aquela telha de brasilit não quebrou”, disse o presidente.

Ainda pela manhã, a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, compartilhou no X (antigo Twitter) que estava em contato com as autoridades para resgatar o animal.

No início da tarde, uma equipe do Exército conseguiu socorrer “Caramelo” — como ficou conhecido nas redes. “Hoje eu fiquei sabendo que já salvaram o cavalo, que conseguiram tirar o cavalo. Espero que ninguém monte naquele cavalo por um bom tempo porque ele merece um bom descanso”, acrescentou Lula durante seu discurso.

