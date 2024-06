Política Lula avalia convite ao presidente do Senado para ministério em 2025

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Ideia seria manter o parlamentar em evidência para a disputa ao governo de Minas Gerais. Na foto, Lula e Pacheco (D) Foto: EBC Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) descarta realizar uma reforma ministerial neste ano, mesmo diante da pressão da base aliada no Congresso Nacional. O petista, no entanto, segundo assessores do governo, avalia eventuais mudanças na metade do seu terceiro mandato, ou seja, no final deste ano ou no início do próximo.

Uma das alterações dadas como certa é a entrada da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, na Esplanada dos Ministérios. Ela é cotada para a Casa Civil ou o Desenvolvimento Social.

Outra alternativa avaliada pelo presidente seria um convite para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assuma uma pasta. O tema ainda não foi discutido com Pacheco, já que é ainda uma ideia embrionária discutida por assessores presidenciais, segundo relatos feitos.

A ideia seria manter o parlamentar em evidência após ele deixar a presidência da Casa Legislativa, em fevereiro do ano que vem. Lula não esconde a animação em fazer de Pacheco governador de Minas Gerais em 2026.

Uma das possibilidades seria convidá-lo para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A pasta tem visibilidade na entrega de projetos e anúncios de obras.

Lula já disse a assessores do governo que apoiará o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a sucessão no Senado Federal. Hoje, Alcolumbre é praticamente o candidato único na disputa legislativa.

