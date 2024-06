Rio Grande do Sul Trensurb volta a circular entre Canoas e Novo Hamburgo

Por Marcelo Warth | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministros e a diretoria da Trensurb acompanharam a retomada das operações dos trens na Região Metropolitana de Porto Alegre Foto: Trensurb/Divulgação Ministros e a diretoria da Trensurb acompanharam a retomada das operações dos trens na Região Metropolitana de Porto Alegre. (Foto: Trensurb/Divulgação) Foto: Trensurb/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a presença dos ministros da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, foi realizada, na manhã dessa quinta-feira (30), a viagem inaugural da retomada da operação dos trens da Trensurb de forma emergencial.

Após a interrupção do serviço desde o início deste mês devido às inundações, os trens voltaram a circular diariamente entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo, das 8h às 18h, com intervalo de 35 minutos entre as viagens e sem a cobrança de passagem, já que os sistemas de bilhetagem da Trensurb seguem inoperantes.

“Esse percurso em funcionamento conta com 13 estações, que passam por cinco cidades e deve atender 30 mil pessoas por dia gratuitamente”, disse Pimenta. “É mais um passo que damos para cumprir a determinação do presidente Lula de retomarmos a mobilidade para o povo gaúcho”, prosseguiu o ministro.

“A Trensurb, mais uma vez, estará cumprindo seu papel social e abrindo o que estamos chamando de ‘trilhos humanitários’, aliviando a pressão no sistema de circulação e mobilidade da Região Metropolitana”, afirmou o diretor-presidente da empresa, Fernando Marroni.

Ainda não há uma data prevista para a reabertura das estações de Porto Alegre, destruídas pela enchente. Os passageiros que desembarcarem em Canoas e desejarem seguir viagem até a Capital podem utilizar um ônibus da Transcal. Também é possível pegar o coletivo no Terminal Conceição, no Centro de Porto Alegre, para realizar a rota inversa. A passagem custa R$ 6,85.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/trensurb-volta-a-circular-entre-canoas-e-novo-hamburgo/

Trensurb volta a circular entre Canoas e Novo Hamburgo

2024-05-30