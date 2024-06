Rio Grande do Sul Reconstrução do dique do bairro Mathias Velho, em Canoas, entra na etapa final

Rompimento do dique inundou o bairro, deixando um rastro de destruição Foto: Thiago Guimarães/PMC

Após a conclusão da obra de fechamento do dique do bairro Rio Branco, a Secretaria Municipal de Obras de Canoas informou na quarta-feira (29) que os trabalhos para o fechamento do dique do Mathias Velho entraram na etapa final.

O fechamento de ambos os diques é essencial para a retirada das águas acumuladas no lado Oeste de Canoas, que foi devastado pela enchente. As estruturas romperam com as fortes chuvas que atingiram a cidade e outros municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre no início deste mês.

“Mesmo com a complexidade da reconstrução do dique, conseguimos realizar a obra no Rio Branco em menos de três dias. No Mathias Velho, assim que concluímos a estrada de serviço, os trabalhos avançaram rapidamente e, agora, nos aproximamos da sua conclusão”, informou o secretário de Obras da cidade, Guido Bamberg.

