Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

O ponto de entrada da via localiza-se junto à BR-448, a Rodovia do Parque Foto: Divulgação/PMC O ponto de entrada da via localiza-se junto à BR-448, a Rodovia do Parque. (Foto: Divulgação/PMC) Foto: Divulgação/PMC

A prefeitura de Canoas liberou, na manhã deste sábado (25), o tráfego de veículos particulares, em todos os horários, no acesso emergencial ao bairro Mathias Velho construído para viabilizar o conserto do dique da região.

O ponto de entrada da via, que se estende até a rua Martin Luther King, localiza-se junto à BR-448, a Rodovia do Parque, próximo à empresa Bianchini.

“Nós organizamos de uma forma que os veículos tenham acesso ao bairro utilizando a estrada, mas de maneira intercalada com os caminhões que executam a obra de fechamento do dique, que têm a prioridade neste momento”, explicou o secretário de Obras de Canoas, Guido Bamberg.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública também atua no local para garantir a segurança da operação de fechamento do dique e das pessoas que acessam o bairro Mathias Velho pela via.

Com as fortes chuvas que atingiram Canoas e outras cidades da Região Metropolitana, as estruturas dos diques dos bairros Mathias Velho e Rio Branco romperam no início deste mês, causando grandes inundações no lado Oeste do município.

2024-05-25