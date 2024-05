Esporte Brasil vence a Sérvia por 3 sets a 1 pela Liga das Nações de Vôlei

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Com a vitória sobre a Sérvia, o Brasil subiu para a oitava posição na Liga das Nações.(Foto: Volleyball World)

O Brasil venceu a Sérvia por 3 sets a 1 (25/21, 25/20, 22/25 e 25/22) na noite de sexta-feira (24), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da Liga das Nações de Vôlei Masculino.

A equipe comandada por Bernardinho conseguiu se impor na partida. O treinador colocou Cachopa como levantador titular no lugar de Bruninho. A mudança surtiu efeito, e o Brasil teve mais variedade no ataque.

Ao longo dos três primeiros sets do jogo, a seleção se manteve na liderança do placar. A Sérvia, com baixa eficiência no ataque, não conseguia encostar no placar a ponto de incomodar. O cenário mudou na reta final da terceira parcial. O Brasil perdeu aproveitamento ofensivo, e a Sérvia aproveitou. Os europeus fecharam o set e voltaram mais inteiros para a sequência do jogo.

O quarto set foi o mais disputado. Nenhuma equipe conseguiu abrir muita vantagem ao longo da disputa. O Brasil melhorou o saque e conseguiu fazer 20 a 18. A partir disso, manteve a vantagem e fechou em 25 a 22.

A vitória colocou o Brasil na 8ª colocação no torneio (duas vitórias e uma derrota). A Sérvia, com três pontos (uma vitória e duas derrotas), caiu um posto e está na 9ª colocação. Neste domingo, às 10h, o Brasil retorna ao Maracanãzinho para encarar a Itália.

A Liga das Nações conta com 16 equipes. A primeira fase acontece de 21 de maio a 26 de junho. As equipes jogam 12 partidas cada no total, em sedes diferentes. A fase final será disputada na Polônia. Os poloneses têm vaga garantida, junto dos sete mais bem colocados na primeira fase.

