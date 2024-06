Seleção Seleção Brasileira envia lista de inscritos para a Copa América à Conmebol

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

Vinícius Júnior em ação contra os Estados Unidos em Orlando. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

De olho na estreia da Copa América, a Seleção Brasileira participou de mais um treinamento no sábado (15). Assim, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) enviou a confirmação dos inscritos para o torneio continental, que terá início no dia 20, enquanto os comandados de Dorival Júnior estreiam no dia 24 contra a Costa Rica, às 22h (de Brasília), na Califórnia.

Paraguai e Colômbia são os outros adversários do grupo. O Brasil busca o décimo título da competição continental.

Dessa forma, a entidade enviou a lista com 26 jogadores à Conmebol. Entre os relacionados, não houve surpresa e estão os mesmos 26 atletas que estiveram à disposição para os amistosos contra México e Estados Unidos.

Cabe destacar que o treinador poderá fazer alterações na lista em caso de lesão até o próximo domingo, dia 23, véspera da estreia no torneio. Enquanto isso, o grupo tem se preparado em solo norte-americano para ganhar mais entrosamento e chegar forte na rodada inaugural.

Por fim, a atividade de sábado atrasou em uma hora por conta da forte chuva que caiu em Orlando, na Flórida, algo que também aconteceu na sexta-feira (14). Nesse domingo (16), os atletas tiveram a última folga antes do início da Copa América.

Confira abaixo a lista de convocados.

– Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo);

– Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

– Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

– Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

– Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

Guia

Em outra frente, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou o Guia Consular dos Torcedores Brasileiros para a Copa América de Futebol 2024. A competição será realizada nos Estados Unidos (EUA) entre 20 junho e 24 julho, sob organização da Conmebol, em parceria com a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). O documento tem o objetivo de ajudar torcedores brasileiros durante os jogos.

O documento foi elaborado em parceria com os consulados do Brasil de três localidades no território norte-americano: Los Angeles, São Francisco, Washington e Miami.

O novo guia, com 33 páginas, traz informações úteis de segurança e praticidade dos viajantes para acompanharem os jogos. Ele inclui as datas e localidades dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol e adversários, além de fusos horários das cidades onde ocorrerão as partidas. Há também dados gerais, como clima, voltagem, tipo de tomada, sistemas de transporte público, atrações turísticas das cidades.

O leitor é ainda informado sobre providências de viagens, a começar pelo visto válido exigido a todos os brasileiros que querem entrar nos EUA, a carteira brasileira de motorista, que dispensa a necessidade de ter a Permissão Internacional para Dirigir naquele país, o consumo de bebidas alcoólicas em público, restrições de bagagens e serviços bancários.

