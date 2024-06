Seleção Lula critica a Seleção Brasileira: “Não tem ligação com a sociedade e não são os melhores como antigamente”

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Presidente disse em entrevista que os jogadores de futebol do país priorizam jogar em times do exterior, e a escalação da seleção reflete esse movimento. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a escalação da Seleção Brasileira na última sexta-feira (21), e afirmou que a atual composição do time “não tem relação com a sociedade” do País. Segundo o petista, a equipe não reúne os “melhores jogadores do Brasil, como antigamente”.

A declaração foi dada à Mirante News FM, rádio do Maranhão. Lula foi questionado sobre o time do coração, o Corinthians, e lembrou que tem paixão pelo futebol, mas disse que não reconhece mais o campeonato brasileiro.

“Hoje, o sonho [dos jogadores] é jogar na Europa e a seleção é o que menos importa. Não tem ligação entre a seleção e a sociedade brasileira. Não são os melhores do Brasil, como antigamente. Agora, é convocado quem está no exterior, e não quem está no Brasil”, disse o presidente.

Lula disse ainda ter conversado com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, de que está na hora de olhar mais para o Campeonato Brasileiro e priorizar “quem não esqueceu de falar português”. Na visão de Lula, a seleção está “perdendo a identidade”.

Estreia

A Seleção Brasileira de Futebol Masculino estreia na Copa América nesta segunda-feira (24), às 22h, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood (EUA). O Brasil está no Grupo D, que tem também Colômbia e Paraguai.

Guilherme Arana foi observado nesse sábado (22) como titular por Dorival Júnior. O lateral-esquerdo do Atlético-MG treinou no lugar de Wendell, do Porto, em atividade realizada no fim da tarde na Universidade da Califórnia.

Arana já tinha sido testado pelo treinador no decorrer do treinamento de sexta e nesse sábado ganhou mais minutos na linha defensiva ao lado de Danilo, Militão e Marquinhos. O técnico Dorival Júnior só definirá qual time enfrentará a Costa Rica após o trabalho deste domingo (23) em Los Angeles.

O time principal nesse sábado tinha Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.

Peças como os meias Douglas Luiz e Andreas Pereira e os atacantes Savinho e Endrick têm sido escolhidos pelo treinador para variações no decorrer das partidas.

2024-06-22