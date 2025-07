Porto Alegre Definido novo traçado do Acesso Norte ao Porto Seco de Porto Alegre

O novo traçado visa atender a essa crescente demanda, oferecendo uma ligação mais eficiente entre o Porto Seco e os principais eixos rodoviários, como a BR-448 e a ERS-118.

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (28), foi definido o novo traçado do Acesso Norte ao Complexo Logístico do Porto Seco de Porto Alegre.

A infraestrutura é considerada estratégica para o desenvolvimento da logística na Região Metropolitana de Porto Alegre. A proposta apresentada e debatida foi considerada a mais viável sob os pontos de vista técnico, econômico e ambiental.

O novo traçado visa atender a essa crescente demanda, oferecendo uma ligação mais eficiente entre o Porto Seco e os principais eixos rodoviários, como a BR-448 e a ERS-118.

O encontro, ocorrido no gabinete da vice-prefeita Betina Worm, contou com a presença de representantes da prefeitura, do CEPORTO (Conselho de Desenvolvimento do Porto Seco) e do SETCERGS (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul).

O presidente do CEPORTO e do SETCERGS, Delmar Albarello, esteve presente à reunião acompanhado de Jackson Castro, gerente do CEPORTO.

Pela administração municipal, participaram o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, e o engenheiro Rogério Bau, secretário adjunto da mesma pasta.

De acordo com Delmar Albarello, a definição do novo traçado representa “um avanço importante não apenas para os operadores logísticos do Porto Seco, mas para toda a região norte da capital, além de beneficiar diretamente os municípios vizinhos de Alvorada e Cachoeirinha”.

O dirigente destacou ainda que a solução evita impactos negativos durante a fase de execução da obra. “Estamos falando de uma alternativa que minimiza custos, reduz o impacto ambiental e, principalmente, evita transtornos à população. Isso demonstra que é possível alinhar desenvolvimento com responsabilidade e planejamento”, afirmou.

A implantação do Acesso Norte é uma demanda histórica de empresários e entidades que atuam no entorno do Porto Seco. Embora tenha sido idealizada desde a concepção inicial do complexo logístico, ao longo dos anos a necessidade da obra se tornou ainda mais evidente, especialmente com o aumento do tráfego de caminhões e o crescimento do papel estratégico do Porto Seco como hub de distribuição de cargas para a Região Metropolitana e para o interior do Estado.

Com o traçado definido e consenso entre os envolvidos, a próxima etapa será a contratação do projeto executivo. Também serão iniciados os trâmites legais e orçamentários necessários para viabilizar a licitação e a execução da infraestrutura.

A expectativa é de que a obra reforce a competitividade do setor de transporte gaúcho e ofereça mais segurança, agilidade e qualidade nos deslocamentos de carga e pessoas na Zona Norte da cidade.

