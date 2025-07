Porto Alegre Após ciclone, Porto Alegre registra bloqueios no trânsito em razão de quedas de árvores e postes

29 de julho de 2025

Ventania e chuva forte provocaram transtornos na Capital

Após a passagem de um ciclone extratropical que provocou estragos e falta de energia elétrica no Rio Grande do Sul na segunda-feira (28), Porto Alegre ainda apresenta bloqueios no trânsito nesta terça (29) em razão de quedas de árvores e postes.

De acordo com balanço divulgado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), por volta das 9h havia cinco pontos com bloqueio total: rua General João Telles, próximo ao número 123, no bairro Bom Fim; rua Nilson Santos Costa, 57, no bairro Mario Quintana; avenida Santo Dias da Silva, 1.030, no bairro Lomba do Pinheiro; rua Comandante Caleffi, próximo ao cruzamento com a rua Silvano Monteiro, no bairro Passo das Pedras; e rua Sargento Nicolau Dias de Farias, no bairro Tristeza.

A EPTC informou que atendeu mais de 20 ocorrência em razão dos fortes ventos e chuva na Capital. “A prefeitura reforça a importância de registrar ocorrências através da Central 156 (opção 1), pelo número 118 ou pelo aplicativo 156+POA, para viabilizar a fiscalização e o atendimento das demandas”, afirmou a empresa nas redes sociais.

Falta de luz

O ciclone deixou milhares de gaúchos sem luz. Somente na área de concessão da CEEE Equatorial, o número de pontos sem energia chegou a 430 mil na tarde de segunda.

As cidades mais impactadas foram Capão da Canoa, Viamão, Porto Alegre, Osório e Tramandaí. “Na manhã desta ça-feira, a CEEE Equatorial restabeleceu a energia para 52% dos clientes afetados pelo ciclone extratropical desde a noite de

“A distribuidora segue em alerta máximo para recompor os transtornos causados pela passagem do ciclone, atuando de forma ininterrupta e com foco nas regiões com maior número de ocorrências”, prosseguiu a CEEE Equatorial.

A empresa orientou a população a manter distância de fios ou cabos caídos e a comunicar qualquer ocorrência pelos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (51) 3382-5500, site equatorialenergia.com.br e Central de Atendimento 0800 721 2333.

