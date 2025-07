Mundo Homem armado com fuzil invade prédio de luxo e mata quatro pessoas em Nova York

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Após o ataque, o atirador tirou a própria vida Foto: Reprodução de vídeo Após o ataque, o atirador tirou a própria vida. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Um homem armado com um fuzil matou quatro pessoas dentro de um prédio de luxo em Nova York, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira (28). Após efetuar os disparos, o assassino se suicidou com um tiro no 33º andar do edifício.

O prédio fica na Park Avenue e abriga empresas como Blackstone, KPMG e Deutsche Bank, além da sede da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês). A avenida é uma das mais movimentadas da cidade.

Segundo a polícia local, as vítimas são duas mulheres e dois homens. Um deles é um policial de 36 anos, imigrante de Bangladesh. Ele era pai de dois filhos, e a sua esposa está grávida do terceiro. Um outro homem que foi baleado está hospitalizado em estado grave. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves tentando fugir do local do ataque. Identificado pelas autoridades como Shane Tamura, de 27 anos, nascido em Las Vegas (EUA), o atirador havia sido contratado recentemente para trabalhar de segurança em um cassino. Imagens de câmeras de vigilância mostram ele saindo de uma BMW parada em fila dupla na rua com uma arma longa nas mãos. Assim que o atirador entrou no edifício, usando óculos escuros, disparou contra o policial. Em seguida, baleou uma mulher que tentou se proteger. Ele também atingiu um segurança que se escondia atrás de uma mesa, além de outro homem que estava no saguão. Depois, o atirador subiu até o 33º andar e matou outra mulher. Em seguida, tirou a própria vida. O homem tem histórico de problemas envolvendo saúde mental. A motivação do ataque está sendo investigada. A área do ataque fica perto de pontos turísticos de Nova York, como o Rockefeller Center, a Catedral de São Patrício, o Museu de Arte Moderna e a Quinta Avenida.

