Mundo Os Estados Unidos oferecem 25 milhões de dólares por informações que levem à prisão do ditador Nicolás Maduro

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em um cartaz com versões em inglês e espanhol, o venezuelano é acusado de conspirar a favor do narco-terrorismo Foto: Reprodução/Redes sociais Em um cartaz, com versões em inglês e espanhol, o venezuelano é acusado de conspirar a favor do narco-terrorismo. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos fez uma publicação na rede social X oferecendo uma recompensa de até 25 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro.

A publicação foi feita depois que o Departamento do Tesouro americano classificou o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista internacional na sexta-feira (25), acusando diretamente Maduro de liderar o grupo.

Em um cartaz com versões em inglês e espanhol, o venezuelano é acusado de conspirar a favor do narco-terrorismo, da importação de cocaína, do uso e porte de metralhadoras e de crimes relacionado a drogas.

Um e-mail do governo dos EUA para envio das informações foi disponibilizado, afirmando que as identidades dos informantes permanecerão confidenciais. Além de Maduro, a publicação pede informações sobre Diosdado Cabello Rondón, ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, e Vladimir Padrino López, ministro da Defesa.

O Cartel de Los Soles é um grupo criminoso que, segundo os EUA, corrompeu os mais altos escalões políticos, militares e judiciais da Venezuela desde o final da década de 1990 para enviar drogas aos Estados Unidos.

A designação do Cartel de Los Soles como grupo terrorista segue outras feitas pelo governo do presidente Donald Trump contra diversas organizações criminosas latino-americanas, como o venezuelano Tren de Aragua e os mexicanos Sinaloa e Jalisco Nueva Generación.

Ao fazer essas designações, os EUA abrem caminho para que suas forças de segurança realizem ações diretas contra os grupos mencionados, inclusive em outros países.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/os-estados-unidos-oferecem-25-milhoes-de-dolares-por-informacoes-que-levem-a-prisao-do-ditador-nicolas-maduro/

Os Estados Unidos oferecem 25 milhões de dólares por informações que levem à prisão do ditador Nicolás Maduro

2025-07-29