Política Supremo encerra os interrogatórios de 31 réus da suposta trama golpista

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Os últimos interrogatórios foram realizados na segunda-feira Foto: Antonio Augusto/STF (Foto: Antonio Augusto/STF) Foto: Antonio Augusto/STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) encerrou os interrogatórios de 31 réus nas ações penais sobre a suposta trama golpista após as eleições de 2022 no Brasil. Os principais depoimentos foram colhidos ao longo deste mês.

Com o fim dos interrogatórios, a Corte finalizou a instrução das ações penais dos núcleos 1, 2, 3 e 4 da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra os acusados da tentativa de golpe de Estado.

Os últimos interrogatórios foram realizados na segunda-feira (28). Prestaram depoimento os réus do núcleo 3, grupo acusado de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista, entre elas, o monitoramento do ministro do STF Alexandre de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir de agora, os réus do núcleo 3 têm prazo de cinco dias para apresentar requerimentos complementares ou solicitar novas diligências. Os prazos para os demais núcleos já está em andamento.

Em seguida, será aberto prazo para as alegações finais dos réus e da PGR, responsável pela acusação. As alegações representam a última manifestação da defesa e da acusação antes da sentença, que pode condenar ou absolver os acusados.

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaro

O núcleo 1, que tem como réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados, é o mais adiantado. A PGR já fez o pedido de condenação. Faltam as alegações finais do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid e das defesas.

A expectativa é de que o julgamento que vai decidir pela condenação ou absolvição do Bolsonaro ocorra em setembro. A decisão será da Primeira Turma do STF, formada pelo relator da ação penal, Alexandre de Moraes, e pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

