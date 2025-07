Rio Grande do Sul Rajadas de vento superam os 100 km/h e causam estragos em mais de 20 cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

O fenômeno começou a se formar a partir de um centro de baixa pressão sobre o território gaúcho no domingo. Foto: Reprodução O fenômeno começou a se formar a partir de um centro de baixa pressão sobre o território gaúcho no domingo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um ciclone extratropical que atua na região Centro-Sul do País causou estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira (28). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de ventos costeiros. Ao menos 22 cidades gaúchas reportaram danos à Defesa Civil Estadual. Os ventos chegaram aos 101,9 km/h em Canguçu, na Zona Sul do Estado.

O fenômeno meteorológico começou a se formar a partir de um centro de baixa pressão sobre o território gaúcho no domingo (27), trazendo chuvas para o Estado. Nesta segunda, a baixa pressão avançou para o oceano e deu origem ao ciclone, que impulsionou os ventos por áreas do Sul e Sudeste do País, incluindo o litoral paulista, o leste de Santa Catarina e o Paraná.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda cuidados como:

– Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

– Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Permanecer em local abrigado;

– Se necessário, telefonar para Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

Confira a relação de estragos reportados à Defesa Civil nesta segunda:

1. Balneário Pinhal: casas parcialmente destelhadas, algumas árvores caídas, vários postes tombados e alguns pontos da cidade sem energia elétrica.

2. Barra do Ribeiro: casas parcialmente destelhadas, vários postes danificados e vários pontos na cidade sem energia elétrica e internet.

3. Cachoeira do Sul: município reportou alagamento às margens da rodovia BR 153. Foi realizado colocação de sinalização na área de alagamento.

4. Capão da Canoa: queda de estrutura de prédio em construção sobre uma casa.

5. Capivari do Sul: queda de dois postes de energia elétrica na rodovia RSC 101.

6. Caraá: casas parcialmente destelhadas e árvores caídas. Comunidades de Fraga, Linha Padre Vieira, Alto Vila Nova, Passo Osvaldo Cruz, Pedra Branca, Alto Pedra Branca, Rio dos Sinos, Vilinha e Bocó sem energia elétrica.

7. Cerro Grande do Sul: isolamento de local/queda de poste de energia elétrica.

8. Cidreira: cidade está parcialmente sem luz.

9. Erechim: desabamento parcial de uma residência.

10. Imbé: casas parcialmente destelhadas, algumas arvores caídas, vários postes tombados e vários pontos e bairros da cidade sem energia elétrica. Parte do telhado da garagem da prefeitura destruído e alguns veículos da frota

danificados. Queda de um poste de iluminação pública sobre a Ponte Giuseppe Garibaldi.

11. Itati: queda de energia elétrica.

12. Maquiné: casas destelhadas já atendidas com lonas.

13. Mostardas: prédios públicos e casa particulares com destelhamento; queda de árvores e de postes de energia; alagamentos; falta de energia elétrica.

14. Osório: casas parcialmente destelhadas, árvores caídas, postes tombados e vários pontos na cidade sem energia elétrica. Queda de uma placa publicitária que atingiu a rede de energia elétrica. Prédio destelhado.

15. Palmares do Sul: casas parcialmente destelhadas e outras com telhados danificados, postes e árvores caídos, vários pontos da cidade sem energia elétrica.

16. Pelotas: danos em árvores, alagamentos pontuais, queda da estrutura de um toldo na entrada do Centro de Eventos e de uma placa na fachada de um prédio comercial da área central. Também reportada a queda de energia em alguns bairros, além da suspensão dos atendimentos nas UBS do Laranjal e da zona rural.

17. Piratini: município reportou queda de árvores na ERS 702 devido aos fortes ventos.

18. Rio Grande: município reportou queda de árvores na BR 471, além de danos em fios na rede de alta tensão. Concessionária de energia e Bombeiros foram acionados.

19. Tavares: município reportou queda de postes de energia.

20. Tramandaí: vários postes tombados e vários pontos na cidade sem energia elétrica.

21. Turuçu: falta de energia elétrica.

22. Xangri-lá: colapso de plataforma de pesca.

