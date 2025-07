Rio Grande do Sul Educação de Jovens e Adultos na rede estadual gaúcha: matrículas abertas até 4 de agosto

28 de julho de 2025

Procedimento é presencial e obrigatório para obtenção de vaga no antigo "ensino supletivo". (Foto: Freepik)

A partir desta terça-feira (29), todos os estudantes inscritos para o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA, antigamente denominado “ensino supletivo”) da rede estadual do Rio Grande do Sul devem efetivar a matrícula presencialmente na escola onde solicitaram a vaga. O prazo termina na próxima segunda-feira (4): o não comparecimento implica a perda da garantia de ingresso neste semestre letivo.

Quem não realizou a pré-matrícula online também pode se inscrever a longo desse período. Nesse caso, o procedimento é realizado diretamente na secretaria de qualquer instituição que ofereça a modalidade.

Efetivar a matrícula é um passo essencial não apenas para garantir a vaga. “Trata-se de uma iniciativa que reforça o compromisso da Secretaria da Educação [Seduc] com uma escola mais acessível, inclusiva e alinhada às necessidades de jovens e adultos que desejam construir novas trajetórias por meio da educação”, ressalta o governo gaúcho.

A EJA atende a faixa etária a partir dos 15 anos para o Ensino Fundamental e dos 18 para o Ensino Médio. Conforme a Seduc, a proposta pedagógica é flexível e valoriza a trajetória de vida do aluno, inclusive os saberes acumulados ao longo do tempo. “A modalidade se adapta à rotina de quem trabalha e estuda, permitindo maior flexibilidade em diferentes turnos”, acrescenta a pasta.

Além da oferta regular, a rede estadual também disponibiliza a chamada “Ejatec”, modalidade que integra a Educação de Jovens e Adultos à Educação Profissional e Tecnológica. Direcionada ao terceiro segmento (Ensino Médio), permite que o estudante conclua seus estudos em até 18 meses (um ano e meio), com acesso simultâneo a cursos de qualificação profissional.

Atualmente, são oferecidas qualificações em áreas como assistente administrativo, assistente de projetos sociais, assistente de logística, assistente de serviços jurídicos e recepcionista em serviços de saúde. Essa preparação permitem o aproveitamento de carga horária para o ingresso em cursos técnicos subsequentes, ampliando assim as oportunidades de inserção no mundo do trabalho. Informações adicionais estão em educação.rs.gov.br.

Alfabetizadores

Também estão abertas as inscrições para bolsistas que desejam atuar como formadores do Programa Estadual de Apoio à Alfabetização, o “Alfabetiza Tchê”, seja em âmbito municipal (prazo até 6 de agosto) quanto estadual (8 de agosto). A iniciativa inclui o fornecimento de bolsa mensal de R$ 600 para professores, a título de formação continuada.

Os selecionados atuarão como multiplicadores na capacitação dos professores da rede pública. Cada instância (municipal e estadual) tem diferentes exigências, contrapartidas e número de vagas.

Para compor a equipe de formação estadual (carga de 24 horas mensais), o candidato deve ter formação superior em Pedagogia ou Licenciatura em Letras, com especialização em Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, além de experiência comprovada na área, conforme requisitos do edital. São 12 vagas.

Já os requisitos para integrar a equipe de formação municipal (carga de 16 horas por mês) envolvem ensino superior em Pedagogia ou Licenciatura em Letras, além do conhecimento comprovado em alfabetização e experiência na área. São 280 vagas.

A seleção dos candidatos terá por base a análise de currículo, segundo critérios de pontuação detalhados nos editais. Os resultados preliminares serão divulgados de 18 a 20 de agosto no âmbito municipal e de 25 a 27 no estadual.

O programa Alfabetiza Tchê tem como objetivo garantir que todos os estudantes estejam alfabetizados na idade certa, até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. A seleção de bolsistas promove ações voltadas para a prática pedagógica dos professores que atuam com as turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da rede pública gaúcha.



