Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Programa de aceleração de startups está com as inscrições gratuitas até o dia 17 de agosto Foto: O Sul Programa de aceleração de startups está com as inscrições gratuitas até o dia 17 de agosto. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A 3ª edição do Banritech Fly 2025 foi lançada nessa segunda-feira (28), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. A iniciativa do Banrisul é gratuita e vai permitir a inscrição de projetos de startups de todo o Brasil até 17 de agosto. A instituição financeira conta com apoio técnico do Parque Científico e Tecnológico da PUC (Tecnopuc).

Ao final do programa, até 10 startups serão escolhidas para apresentar suas soluções no Banritech Pitch Day. As três melhores colocadas receberão subsídios, conforme a classificação, para participar de eventos de inovação de relevância nacional e internacional, como o Web Summit, no Brasil, e o SXSW, nos EUA. “Nosso propósito é tornar a inovação algo vivo e integrado ao dia a dia do Banrisul. Ao aproximar startups que tragam soluções para os nossos desafios mais prioritários, abrimos espaço para novos negócios, novos modelos e para um relacionamento cada vez mais digital e eficaz para os nossos clientes”, destacou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

As soluções devem estar validadas, internamente ou no mercado, e atender a um ou mais dos seis desafios estratégicos mapeados junto a mais de 15 áreas do Banrisul. As temáticas incluem Inteligência de Mercado, Agregador Financeiro PJ, Programa de Fidelidade e Garantia Tokenizada, Gestão de Imóveis e Performance Interna, todas conectadas às metas de eficiência, expansão, governança e experiência do cliente.

Nesta nova edição, o Banritech Fly 2025 foi redesenhado para aproximar ainda mais o ecossistema de inovação das necessidades práticas do banco. O nome “Fly” simboliza essa nova etapa do programa, que visa impulsionar startups em estágio de operação, tração ou escala, com soluções prontas para impactar o mercado em maior escala. Nos dois ciclos anteriores, o Banritech acelerou 60 startups e ofereceu mais de mil horas de mentorias especializadas a cerca de 140 empreendedores.

Como participar

As startups precisam ter CNPJ ativo e estar enquadradas na definição do Marco Legal das Startups. Todas as regras, critérios e formulários estão disponíveis no site www.banrisul.com.br/banritech, onde também estão descritas as expectativas de cada solução, os requisitos técnicos e os impactos esperados para o negócio.

Após o período de inscrições, as startups passarão por etapa de pré-seleção técnica, seguida de pitch para a banca avaliadora. As selecionadas ingressam em um ciclo de aceleração de três meses, de setembro a novembro, com atividades híbridas (online e presenciais), mentorias individuais, consultorias coletivas, diagnósticos de maturidade e acesso ao espaço de coworking e à infraestrutura do Tecnopuc. Todo o processo será gratuito e não implica vínculo societário ou aporte financeiro.

Banrisul lança 3ª edição do Banritech Fly 2025

2025-07-28