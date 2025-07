Acontece Fecomércio-RS completa 80 anos de história

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Trajetória é marcada por atuação em defesa do setor terciário e da comunidade gaúcha Foto: Cesar Stülp/Película Video Design Foto: Cesar Stülp/Película Video Design

A Fecomércio-RS comemora 80 anos de fundação no próximo domingo (3). Criada em 1945, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul tornou-se uma das principais entidades de representação empresarial do país, defendendo os interesses do setor terciário – responsável por mais de 50,6% do PIB gaúcho e por cerca de 1,7 milhão de empregos formais no Estado – e atendendo as comunidades através de seus braços sociais: o Sesc e o Senac. Nas celebrações de aniversário, que já incluíram a realização da primeira edição da Semana S do Comércio, em maio, e o lançamento de um Prêmio de Jornalismo, está uma confraternização marcada para a próxima terça-feira (5), na sede da entidade, em Porto Alegre.

“Celebramos, com muita alegria, uma história escrita por muitos nomes, marcada por trabalho, desafios, conquistas e transformações que nos ajudaram, enquanto setor, a crescer e nos fortalecer. Enquanto olhamos para trás, fazendo um balanço dessas oito décadas de atuação, também nos voltamos para o futuro com o compromisso de seguir, com bases fortes, defendendo os interesses do setor terciário e da comunidade gaúcha como um todo”, pontua o presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn, que está à frente da Federação desde 2014.

80 anos ao lado da comunidade gaúcha

As oito décadas de atuação da Fecomércio-RS são marcadas pela defesa de um ambiente de negócios favorável e pelo fortalecimento do setor terciário, promovendo o empreendedorismo e o desenvolvimento de, atualmente, mais de 540 mil estabelecimentos. Nesta história, estão pleitos marcantes e fortes campanhas que mobilizaram a sociedade, como o combate de tentativas de aumento do ICMS, a ameaça de volta da CPMF e diversas outras propostas que iam contra a defesa da desburocratização do ambiente empresarial. O icônico painel do Impostômetro, instalado em 2016 no Centro de Porto Alegre, foi um exemplo disso.

Desde 2010, a Fecomércio-RS conta com a Agenda Legislativa, iniciativa que apresenta aos parlamentares, gestores públicos e empreendedores gaúchos análises, debates, posicionamentos e o acompanhamento das proposições legislativas estaduais e federais. A atuação para evitar decisões que prejudiquem o setor, antes que elas aconteçam, ganhou novo reforço em 2022, com o Representa+, uma plataforma digital colaborativa e interativa, que permite a participação ativa dos empresários na avaliação e na atribuição de prioridade de atuação com relação a projetos no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa.

Marcam a história, além disso, pesquisas, cursos, missões empresariais e eventos diversos voltados à formação dos empreendedores. O Lab Fecomércio-RS, hub de inovação para o fortalecimento de micro e pequenas empresas, e o Instituto Fecomércio-RS de Pesquisas (IFEP) são exemplos disso. Já iniciativas como o Giro pelo Rio Grande e as Reuniões Regionais reforçam a atuação da entidade no interior do Estado, em um processo ativo de escuta e de entregas.

Os 80 anos remontam, também, a períodos difíceis para o Estado, quando a atuação da Federação foi essencial. No enfrentamento aos impactos das enchentes de 2024, a Fecomércio-RS atuou no pleito de medidas como flexibilização de prazos trabalhistas e tributários e na criação de linhas de financiamento extraordinárias. A entidade financiou os Centros de Acolhimento do Governo do Estado e, através de seus braços sociais, em especial o programa Sesc Mesa Brasil, distribuiu quase 2,5 milhões de quilos de alimentos. Entre outras ações, por meio do projeto Mobília Solidária, a entidade conectou doadores de móveis e equipamentos a empresas do setor. Já durante a pandemia de Covid-19, a Federação atuou fortemente para defender a saúde da população, sem prejudicar empresas e empregos.

“A conquista da Casa do Comércio Gaúcho, nossa sede no bairro Anchieta, em Porto Alegre, inaugurada em 2022, foi outro passo transformador, que possibilitou ampliar a nossa atuação e permite que os trabalhos da Federação, do Sesc e do Senac sejam executados de forma mais eficiente”, lembra Bohn. “Ao completarmos 80 anos, há muito a relembrar, a agradecer e, também, muito, ainda, por fazer. O compromisso que fica é de que seguiremos firmes e atuantes, ao lado da comunidade gaúcha, na busca por um Estado e por um País melhor.”

De 1945 a 2025

A história da Federação teve início no contexto da Era Vargas, quando começaram a ser fundados os primeiros sindicatos patronais do Estado. O embrião do que hoje é a Fecomércio-RS nasceu, em 1945, com a união de sindicatos de lojistas gaúchos para formar uma associação sindical, à época chamada de Federação do Comércio Varejista do Rio Grande do Sul. Foi a quinta do segmento a ser fundada no País. Seguiu-se, então, a fundação de outras federações no âmbito do setor terciário: em 46, a dos atacadistas, a Afemércio; e, em 48, a do turismo, a Feturismo.

Na década de 50, dos chamados “Anos Dourados”, mais sindicatos patronais surgiram na esteira da expansão econômica. Um conjunto deles, em 58, formou a Federação dos Agentes Autônomos do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, a Facergs. Anos depois, já em 88, era criada a Federação do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, a Fecogênero. Essas cinco entidades, em 1998, foram unidas em duas: a Fecomércio e a Feserviços. Em 2000, ambas federações se juntaram no que é, hoje, a Fecomércio-RS. Atualmente, ela engloba 107 sindicatos empresariais, entre filiados e associados, e, com seus braços sociais – o Sesc e o Senac – soma mais de 100 Unidades Operacionais no Estado, que atendem milhares de gaúchos no âmbito da Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Assistência.

