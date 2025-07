Acontece Vila da Mônica Gramado aposta em experiências imersivas para criar memórias em família

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Na Vila da Mônica, adultos e crianças mergulham no bairro do Limoeiro, onde a Turma vive suas aventuras. Foto: Divulgação Na Vila da Mônica, adultos e crianças mergulham no bairro do Limoeiro, onde a Turma vive suas aventuras. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais do que um parque de diversões, a Vila da Mônica Gramado é um lugar em que o entretenimento ganha significado. Localizada no coração da Serra Gaúcha, uma das regiões mais visitadas do Brasil, a atração aposta na criação de experiências imersivas para gerar memórias inesquecíveis em família.

A CEO do parque, Manoela Moschem, explica que a inspiração veio de modelos reconhecidos internacionalmente, como os parques da Disney. “Nossas experiências seguem os mesmos princípios: fortalecimento do laço afetivo com os personagens do universo de Mauricio de Sousa e criação de momentos únicos que jamais serão esquecidos pelos adultos e crianças que nos visitam”, afirma.

Foi em Orlando, aliás, durante um evento da Associação Internacional de Parques de Diversões e Atrações (IAAPA), que Manoela deu início ao projeto da Vila da Mônica Gramado. “Há tempos já tinha percebido que faltava na cidade uma atração voltada para a família. Quando cheguei à feira da IAAPA, recebi um folheto com a Turma da Mônica na capa. Foi um sinal”, reflete a CEO do parque, recordando que, durante o evento, ela já havia tido um encontro com Mauro Sousa, diretor executivo da MSP Estúdios.

Experiências inesquecíveis

Na Vila da Mônica, adultos e crianças mergulham no bairro do Limoeiro, onde a Turma vive suas aventuras. Esse sentimento de imersão se intensificou ao longo do último ano, com o parque promovendo experiências exclusivas com os personagens, aproximando ainda mais os visitantes ao universo da MSP Estúdios.

Entre as ações realizadas estão encontros personalizados com a Turma da Mônica, distribuição de brindes exclusivos, sessões de fotos em cenários temáticos e atividades especiais em datas comemorativas como Natal, Páscoa, Carnaval, além de eventos como a temporada de inverno, o Festival de Cinema de Gramado e o Arraiá da Vila.

Em fevereiro, no Carnaval, a atração promovida pela Vila da Mônica foi um baile animado com toda a Turminha fantasiada para a folia. Na Páscoa, em abril, os visitantes puderam interagir com os personagens em um ambiente preparado especialmente para a data – e, é claro, com cestas de chocolates como brindes.

Em junho, por exemplo, Chico Bento foi o anfitrião do “Arraiá da Vila”, uma programação temática que incluiu a “Parada do Chico” – um desfile a bordo do trem que circula pelas atrações do parque – e um encontro especial com o personagem – com direito a um kit com uma almofada exclusiva, paçocas e pipoca pão de queijo de marcas oficiais da MSP Estúdios.

Já neste mês de julho, a experiência Memórias de Inverno levou o clima da estação mais gelada do ano para o Clubinho da Vila, onde os visitantes puderam usar cachecóis, toucas e acessórios para fazer fotos com a Turma. “Nosso objetivo é proporcionar algo que vá além do lúdico: queremos oferecer conexão, carinho e lembranças que durem ao longo do tempo”, afirma Manoela.

“Para o final do ano, já estamos preparando a experiência de Natal, um momento mágico para se viver em Gramado e ao lado dos personagens da Turminha e do Papai Noel”, complementa.

A estratégia dialoga com outra tendência apontada pelo relatório Global Entertainment & Media Outlook, da PwC: o público deseja conteúdo com propósito emocional e autenticidade. Por isso, atrações que apostam em personagens afetivos, narrativas personalizadas e ativações sensoriais têm ampliado sua relevância e permanência na memória do consumidor. “Muitas gerações aprenderam a ler com os quadrinhos do Mauricio de Sousa. Aqui no parque, os adultos revivem as memórias da infância enquanto criam lembranças marcantes ao lado dos seus filhos”, conta a CEO.

Eleito um dos 10 melhores parques do Brasil pelo Prêmio Melhores Destinos 2024/2025, a Vila da Mônica Gramado foi pensado nos mínimos detalhes. “Sustentabilidade, inclusão e bem-estar não são apenas diferenciais — são compromissos que assumimos, desde o início, com responsabilidade e orgulho”, reforça Manoela.

