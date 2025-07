Geral Estados Unidos oferecem recompensa de US$ 25 milhões por informações que possam levar à captura de Nicolás Maduro

29 de julho de 2025

Cartaz informa sobre recompensa de US$ 25 milhões. (Foto: Departamento do Tesouro dos EUA)

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos divulgou na segunda-feira (28) uma recompensa de US$ 25 milhões (cerca de R$ 140 milhões) para quem tiver informações “que levem à prisão e/ou condenação” de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.

Um cartaz com a foto do político e o valor da recompensa foi compartilhado pela conta oficial da Administração de Repressão às Drogas do país, ligada ao Departamento de Justiça.

Segundo a imagem, Maduro é acusado de “conspiração com o narcoterrorismo, com a importação de cocaína, com o uso e transporte de armas e objetos destruidores em fomento a um crime de tráfico de drogas”.

O órgão também procura informações sobre Diosdado Cabello Rondón, ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, e Vladimir Padrino López, ministro da Defesa da Venezuela.

Cartel de los Soles

O Estados Unidos sancionaram o chamado Cartel de los Soles, grupo criminoso venezuelano que, segundo o Departamento do Tesouro, é comandado pelo ditador Nicolás Maduro. A organização foi designada como uma entidade terrorista global pelo governo do presidente Donald Trump, que retornou à Casa Branca este ano.

A medida foi oficializada na sexta-feira pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla original), responsável por aplicar sanções com base na política externa americana. Segundo o órgão, o cartel é “liderado por Nicolás Maduro Moros e outros indivíduos venezuelanos de alto escalão do regime Maduro”.

Ainda de acordo com o Tesouro, o Cartel de los Soles dá “apoio material” ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua e ao cartel mexicano de Sinaloa – ambos também considerados organizações terroristas pelo governo Trump.

“A ação de hoje (sexta-feira, dia 25) expõe ainda mais a facilitação do regime ilegítimo de Maduro ao narcoterrorismo, por meio de organizações como o Cartel de los Soles”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado oficial.

Em declaração no domingo, o secretário de Estado Marco Rubio reforçou a posição americana:

“Maduro é o chefe do Cartel de los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse de um país”, afirmou em publicação na rede social X.

Em janeiro, o governo do então presidente Joe Biden elevou de US$ 15 milhões (R$ 91 milhões) para US$ 25 milhões (R$ 152 milhões) a recompensa por informações que possam levar à captura do líder chavista “por crimes relacionados à conspiração para distribuir cocaína, tráfico de drogas e corrupção”.

O mesmo valor foi oferecido por informações sobre o ministro do Interior, Diosdado Cabello, considerado o número 2 do regime. Ambos são acusados pelo governo americano de narcoterrosimo.

O Departamento de Estado também anunciou que continua vigente a denúncia contra o mandatário por envolvimento em operações para levar cocaína ao mercado dos EUA. Ofereceu ainda uma nova recompensa de US$ 15 milhões por informações sobre o ministro da Defesa e chefe do Exército, Vladimir Padrino López, principal figura da cúpula militar venezuelana. As informações são do jornal O Globo.

