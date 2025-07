Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Fluminense pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A preparação do Colorado para a partida foi fechada nessa terça-feira. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter encara nesta quarta-feira (30) o Fluminense. A partida começa às 21h30min no Beira-Rio. O duelo de volta será no dia 6 de agosto (quarta-feira), no mesmo horário, no Maracanã. Antes, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Colorado tem encontro marcado com o São Paulo, às 20h30min de domingo (3), em Porto Alegre.

A preparação para a partida chegou ao fim na tarde dessa terça-feira (29), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas no gramado, realizando os últimos ajustes no time.

Para o confronto com o Fluminense, o comandante colorado tem o retorno de Vitão, que cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro. Até a tarde dessa terça-feira, o Inter contabilizava mais de 25 mil ingressos vendidos.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial de trânsito e transporte para a partida entre Internacional e Fluminense. A abertura dos portões está prevista para as 19h30min. Uma linha especial de ônibus começa a circular a partir das 18h30min.

– Ônibus F993 Futebol: A linha contará com sete veículos na entrada e sete na saída do jogo. As viagens de ida partem do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, com a primeira saída às 18h30. Após o término da partida, os veículos retornam da rua Nestor Ludwig em direção ao mesmo ponto de origem.

– Táxis: Para melhorar o fluxo de veículos ao Estádio Beira-Rio, o corredor de ônibus das avenidas Borges de Medeiros e Padre Cacique será liberado ao trânsito de táxis três horas antes do início do jogo. Três horas depois do término, será liberado para os táxis a circulação pelos corredores das avenidas Padre Cacique e Praia de Belas (sentido bairro-Centro).

– Trânsito: Agentes da EPTC estarão no entorno do estádio para orientar o trânsito e garantir a segurança viária a partir das 18h30. Ao fim do jogo, a Edvaldo Pereira Paiva em direção ao Centro terá fluxo único em ambos os sentidos.

– Monitoramento: Os agentes de fiscalização e a central da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-enfrenta-nesta-quarta-o-fluminense-pela-copa-do-brasil/

No Beira-Rio, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Fluminense pela Copa do Brasil

2025-07-29