Inter Torcida organizada do Inter retorna ao Beira-Rio após acordo com a Brigada Militar

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

A ausência de faixas, instrumentos e cânticos impactou diretamente a atmosfera da Curva Sul nas últimas duas rodadas do Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Quem esteve no Beira-Rio nos últimos dois domingos deve ter sentido falta do coração pulsante da arquibancada: a Curva Sul, tradicional reduto da Guarda Popular (GP), estava em silêncio. Sem instrumentos, faixas ou cânticos, a ausência da organizada do Inter foi resultado de uma punição imposta pela Brigada Militar (BM), motivada por conflitos internos entre seus membros.

Nesta quarta-feira (30), contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, o setor voltará a respirar futebol com a presença oficial da GP, após a assinatura de um acordo de paz que viabiliza o retorno à cancha colorada.

Na vitória sobre o Ceará (1 a 0, dia 20) e no empate com o Vasco (1 a 1, dia 27), parte da Guarda e seus símbolos visuais e sonoros estiveram fora das arquibancadas. O motivo: disputas internas entre núcleos da torcida, especialmente entre representantes da Região Metropolitana de Porto Alegre, resultaram em sanções por parte do Batalhão de Choque da BM.

Ainda que os conflitos não tenham ocorrido dentro do estádio, os reflexos foram sentidos diretamente pelo ambiente da Curva Sul, conhecido por sua vibrante participação.

Para colocar fim à punição, integrantes da GP e da dissidência assinaram na semana passada um termo de cooperação com as autoridades. O documento estabelece compromissos como:

1- Manutenção da ordem pública

2- Colaboração com a segurança dos eventos

3- Identificação de envolvidos em eventuais confrontos

4- Responsabilidade por ações futuras dentro do estádio

A ata teve assinatura de 12 representantes dos grupos. Em caso de reincidência ou novos conflitos, a penalidade poderá ser ampliada, incluindo o fechamento completo do setor.

Com cerca de 3 mil integrantes cadastrados e capacidade total de 5 mil pessoas, a Curva Sul deve recuperar seu papel como força motriz nas partidas em casa. O duelo contra o Fluminense marcará não apenas um jogo decisivo pela Copa do Brasil, mas também o reencontro entre torcida organizada e gramado.

