Grêmio Grêmio mantém um retrospecto positivo diante do Fortaleza em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











No encontro mais recente na Arena entre as equipes, o Grêmio levou a melhor ao vencer por 3 a 1, com gols de Braithwaite, Soteldo e Aravena. Foto: Lucas Uebel/Grêmio No encontro mais recente na Arena entre as equipes, o Grêmio levou a melhor ao vencer por 3 a 1, com gols de Braithwaite, Soteldo e Aravena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e Fortaleza se encaram na noite desta terça-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes em momentos distintos, mas que compartilham a necessidade de somar pontos para se afastar da parte inferior da tabela — e será também uma oportunidade para o time gaúcho manter um longo tabu contra o adversário cearense.

Desde que começaram a se enfrentar, o Fortaleza jamais venceu o Grêmio jogando fora de casa. Em dez confrontos na capital gaúcha, os donos da casa levaram a melhor em sete ocasiões e empataram outras três. No último embate na Arena, em 2024, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 1, reforçando a condição de algoz quando recebe o Tricolor Cearense.

Histórico do confronto

Critério Números Total de jogos 22 Vitórias do Grêmio 12 Vitórias do Fortaleza 4 Empates 6 Gols marcados pelo Grêmio 36 Gols marcados pelo Fortaleza 16 Jogos com mando do Grêmio 10 Vitórias do Grêmio em casa 7 Empates com mando gremista 3 Vitórias do Fortaleza em Porto Alegre 0

Apesar da tradição favorável, os dois clubes chegam pressionados por campanhas irregulares e pela eliminação precoce na Copa do Brasil. O Grêmio caiu ainda na terceira fase, em casa, diante do CSA, num resultado que acentuou a cobrança sobre o técnico Mano Menezes. Já o Fortaleza foi eliminado nos pênaltis pelo Retrô, também na terceira fase, encerrando de forma precoce sua participação no torneio nacional. Com isso, o foco de ambos se volta integralmente ao Campeonato Brasileiro, onde ainda tentam encontrar estabilidade.

O Grêmio ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos, e vem de derrota por 1 a 0 para o Palmeiras — resultado que ampliou o jejum da equipe desde a retomada da competição após a Copa do Mundo de Clubes. Já o Fortaleza, sob comando de Renato Paiva, recém-chegado ao clube, derrotou o RB Bragantino por 3 a 1 na rodada anterior e tenta embalar para sair da zona de rebaixamento, onde ocupa o 18º lugar, com 14 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-mantem-um-retrospecto-positivo-diante-do-fortaleza-em-porto-alegre/

Grêmio mantém um retrospecto positivo diante do Fortaleza em Porto Alegre

2025-07-29