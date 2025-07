Esporte Sem troféu em dinheiro: Gauchão Feminino 2025 não terá premiação para as finalistas

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











As equipes que chegarem na final podem garantir até R$ 58,5 mil em repasses da FGF Foto: Divulgação As equipes que chegarem na final podem garantir até R$ 58,5 mil em repasses da FGF. (Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou que não haverá premiação em dinheiro para os finalistas do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino neste ano, diferente do que aconteceu nas últimas três temporadas. os valores que antes eram destinados aos três primeiros colocados agora serão redistribuídos como ajuda de custo por partida.

Cada uma das cinco equipes participantes receberá R$ 4.875 por jogo, totalizando R$ 39 mil na primeira fase e podendo alcançar até R$ 58,5 mil ao fim da competição — caso cheguem à final, marcada para o dia 24 de novembro.

Entre 2022 e 2024, os clubes finalistas recebiam uma quantia simbólica como premiação — no ano passado, por exemplo, o campeão levou R$ 28.750. Em 2025, o foco será no apoio direto às equipes a cada rodada, reforçando a estrutura logística ao longo do torneio.

O Estadual também sofreu redução no número de participantes. Apenas cinco times disputarão o título: Grêmio, Inter, Juventude, Brasil de Farroupilha e Flamengo de Tenente Portela. Cada clube jogará oito partidas na primeira fase.

Jogo de abertura O pontapé inicial será na sexta-feira (1º) com Brasil de Farroupilha x Inter, às 19h30, no Estádio das Castanheiras, na Serra Gaúcha. A partida marca o início de uma competição que, apesar das mudanças, promete manter a tradição e competitividade do futebol feminino no estado.

Confira os principais jogos da primeira fase

Data Horário Confronto 01/08 19h30 Brasil-FAR x Inter 09/08 16h00 Inter x Flamengo 10/08 15h00 Grêmio x Brasil-FAR 13/08 15h00 Juventude x Grêmio 16/08 15h00 Flamengo x Grêmio 17/08 15h00 Brasil-FAR x Juventude 23/08 15h00 Grêmio x Inter 24/08 15h00 Juventude x Flamengo 30/08 16h00 Inter x Juventude 31/08 15h00 Flamengo x Brasil-FAR 07/09 15h00 Brasil-FAR x Flamengo 07/09 15h00 Juventude x Inter 14/09 15h00 Flamengo x Juventude 14/09 15h00 Inter x Grêmio 28/09 15h00 Grêmio x Flamengo 28/09 15h00 Juventude x Brasil-FAR 05/10 15h00 Flamengo x Inter 05/10 15h00 Brasil-FAR x Grêmio

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/sem-trofeu-em-dinheiro-gauchao-feminino-2025-nao-tera-premiacao-para-as-finalistas/

Sem troféu em dinheiro: Gauchão Feminino 2025 não terá premiação para as finalistas

2025-07-29