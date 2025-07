Grêmio Na Arena, Grêmio recebe o Fortaleza em duelo decisivo pela 14ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Desde a volta do Brasileirão, Braithwaite ainda não reencontrou o caminho das redes e busca encerrar o jejum nesta terça. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta terça-feira (29), às 20h30min, o Grêmio encara o Fortaleza na Arena do Grêmio, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes chegam pressionadas por resultados negativos e vivem momentos delicados na competição.

O Tricolor gaúcho acumula cinco partidas sem vencer e foi eliminado da Copa Sul-Americana em casa, após empate por 1 a 1 contra o Alianza Lima, do Peru.

O Grêmio ainda não venceu desde o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Para mudar esse cenário, o técnico Mano Menezes conta com o atacante Braithwaite, artilheiro do time na temporada com 4 gols, mas que também vive jejum desde o reinício da competição.

A equipe ocupa posição perigosa na tabela e está apenas dois pontos acima do Santos, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Jogando em casa e com apoio da torcida, o Grêmio mira a recuperação e os três pontos para se afastar do risco.

Já o Leão passa por reformulações: demitiu o técnico mais longevo da história do clube, Juan Pablo Vojvoda, e agora aposta no português Renato Paiva, ex-Bahia e Botafogo, na tentativa de sair da zona de rebaixamento.

Mesmo em crise no Brasileirão, o Fortaleza ainda mantém viva a esperança na Copa Libertadores, onde enfrenta o Vélez Sarsfield nas oitavas de final. O principal nome da equipe segue sendo o atacante argentino Lucero, conhecido como “El Gato”. Com três gols no campeonato, o camisa 9 é uma das ameaças ao sistema defensivo gremista.

Na última rodada, a equipe cearense venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 e subiu para a 18ª posição, apenas um ponto atrás do Vasco da Gama, primeiro time fora do Z-4.

Desfalques

Grêmio: O clube segue com os mesmos problemas no departamento médico. André Henrique (lesão muscular), Cuéllar (lesão muscular), Monsalve (luxação no ombro direito), João Pedro (fratura no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Ely (ruptura de ligamento no joelho esquerdo).

Fortaleza: O time cearense sofre com baixas importantes para o confronto. Moisés (lesão muscular na coxa), David Luiz (lesão muscular na coxa), João Ricardo (fratura no dedo da mão esquerda), Brenno (fratura no dedo da mão direita), Britez (edema na coxa) e Pochettino (estiramento ligamentar no joelho direito).

