Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Vitão pode acabar ficando de fora das duas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Vitão pode acabar ficando de fora das duas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O zagueiro Vitão, do Inter, será alvo de julgamento pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira (31). A sessão avaliará o recurso que concedeu efeito suspensivo à punição aplicada ao defensor em junho, permitindo que ele atuasse no retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Na ocasião, Vitão foi punido com dois jogos de suspensão por declarações contundentes contra a arbitragem na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogador alegou favorecimento ao clube paulista em lances cruciais, como a expulsão de Bruno Henrique, um gol anulado e um possível pênalti ignorado.

Na saída do gramado, Vitão não poupou críticas ao árbitro Paulo César Zanovelli e seus assistentes:

“A gente sempre tem que jogar contra 12 aqui. O Bruno Henrique nunca fez falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e deveria ter levado outro. Teve o pênalti do Wesley, e o VAR nem chamou. Quando colocam árbitro cagado para apitar, vai ser assim mesmo. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui.”

As declarações foram interpretadas como infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por conduta contrária à ética desportiva.

Após a suspensão, o departamento jurídico do Inter entrou com pedido de efeito suspensivo, aceito pelo STJD, o que permitiu a utilização do camisa 4 nas partidas contra Vitória, Ceará e Santos.

Se o tribunal mantiver a punição original, Vitão ficará fora dos próximos dois compromissos pelo Brasileirão: contra o São Paulo no domingo (3), no Beira-Rio, e diante do Bragantino, no sábado (9), fora de casa.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Vitão não atuou contra o Vasco no último domingo (27). No entanto, estará novamente disponível nesta quarta-feira (30), quando o Inter enfrenta o Fluminense, no Beira-Rio, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

