Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

A cada três partidas, o Inter contará com uma semana dedicada a treinamentos e recuperação Foto: Ricardo Duarte/Internacional A cada três partidas, o Inter contará com uma semana dedicada a treinamentos e recuperação. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Começa às 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (30), com o duelo contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil, uma nova e extenuante maratona para o Inter.

O clube gaúcho terá de enfrentar uma sequência de nove partidas em 32 dias, podendo chegar a dez, com uma média de um jogo a cada 3,5 dias em três competições distintas: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América.

Será o terceiro período intenso da temporada. De 22 de janeiro a 16 de março, foram 12 jogos em 54 dias (um a cada 4,5 dias); de 29 de março a 12 de junho, 20 confrontos em 76 dias (um a cada 3,8 dias). Agora, o desafio se intensifica ainda mais, exigindo máxima gestão física e mental do grupo colorado.

A nova jornada inicia com duas decisões consecutivas contra o Fluminense pela Copa do Brasil (30/7 e 6/8). Caso avance, o Inter já garante mais uma batalha: as quartas de final, com ida marcada para 27 de agosto. Entre os embates contra os cariocas, o Colorado encara o São Paulo pelo Brasileirão (3/8) e, em seguida, visita o Bragantino (9/8).

O ápice da maratona será o triplo confronto com o Flamengo: duas partidas decisivas pelas oitavas da Libertadores (13/8 e 20/8) e, entre elas, o início do returno do Brasileirão (17/8).

Na reta final, o time vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro (23/8) e volta ao Beira-Rio para enfrentar o Fortaleza (31/8), encerrando a intensa jornada nacional, o experiente preparador físico Paulo Paixão destacou que o ideal seria contar com uma semana de treinos a cada três jogos.

“Para a preparação física, o controle dos desgastes e até para a questão mental, o ideal seriam três jogos, domingo, quarta e domingo, e uma semana de recuperação. No calendário atual, precisamos encontrar um equilíbrio de carga. É quase uma mágica.”

Agenda Colorada

Data Competição Jogo 30/7 Copa do Brasil Inter x Fluminense 3/8 Campeonato Brasileiro Inter x São Paulo 6/8 Copa do Brasil Fluminense x Inter 9/8 Campeonato Brasileiro Bragantino x Inter 13/8 Libertadores Flamengo x Inter 17/8 Campeonato Brasileiro Inter x Flamengo 20/8 Libertadores Inter x Flamengo 23/8 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Inter 27/8 Copa do Brasil Quartas de final (se avançar) 31/8 Campeonato Brasileiro Inter x Fortaleza

