Inter Inter recebe o Fluminense no Beira-Rio na abertura das oitavas da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Inter tenta ampliar a sua sequência invicta, enquanto o Fluminense busca reencontrar o caminho das vitórias Foto: Ricardo Duarte/Internacional O Inter tenta ampliar sua sequência invicta, enquanto o Fluminense busca reencontrar o caminho das vitórias.(Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter inicia a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. A decisão será na quarta seguinte (6), também às 21h30min, no Maracanã, casa do Tricolor Carioca.

O Fluminense está na competição desde a primeira fase e chega às oitavas com autoridade: venceu Águia de Marabá (PA), Caxias (RS) e Aparecidense (GO), somando 15 gols em quatro partidas e sofrendo apenas dois. Já o Inter estreou somente na terceira fase, com duas vitórias sobre o Maracanã (CE), marcando quatro gols sem sofrer nenhum.

Na temporada, o Colorado teve altos e baixos. Começou com o pé direito ao conquistar o Campeonato Gaúcho de forma invicta, mas não engrenou no início do Brasileirão. Antes da pausa de meio de ano, somava apenas 11 pontos em 12 jogos, com duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Após a parada da Copa do Mundo de Clubes, o Inter parece ter virado a chave: são quatro partidas de invencibilidade, com três vitórias e um empate, totalizando 21 pontos e ocupando atualmente a 10ª colocação.

Na Libertadores, o Inter passou por apertos na fase de grupos, acumulando três vitórias, dois empates e uma derrota. Precisando vencer na última rodada contra o Bahia, no Beira-Rio, o time cumpriu sua missão ao triunfar por 2 a 1. Agora, encara outro carioca: o Flamengo, nas oitavas.

O Fluminense também viveu uma montanha-russa. Foi vice-campeão carioca contra o Flamengo e acumulou 20 pontos em 11 rodadas do Brasileirão antes da pausa, com seis vitórias, dois empates e três derrotas. Durante a Copa do Mundo de Clubes, brilhou com grandes atuações: venceu a Internazionale (Itália), empatou com o Borussia Dortmund (Alemanha) e só caiu na semifinal contra o Chelsea (Inglaterra), além de superar o Al-Hilal, apelidado de “europeu da Arábia” pelo elenco estrelado.

No retorno, porém, sentiu o baque da saída de sua estrela: Jhon Arias, destaque na competição, transferiu-se para o Wolverhampton (Inglaterra), onde vestirá a camisa 10. Desde então, o Flu não venceu — são quatro derrotas em quatro partidas — permanecendo com 20 pontos e ocupando a 12ª colocação no Brasileirão.

Na Copa Sul-Americana, o Fluminense é um dos dois representantes brasileiros ainda vivos — ao lado do Atlético-MG. Líder de seu grupo, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, enfrenta o América de Cali (Colômbia), que eliminou o Bahia nos playoffs.

Desfalques:

Inter: Romero (lesão na coxa esquerda), Ivan (artroscopia no joelho esquerdo), Ricardo Mathias (desconforto na coxa esquerda), Fernando (lesão no joelho direito), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo) e Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

Fluminense: Otávio (lesão no tendão de Aquiles) e Ignácio (lesão no joelho).

Prováveis escalações:

Inter – Técnico (Roger Machado): Rochet (GOL); Aguirre (LD), Vitão (ZAG), Victor Gabriel (ZAG) e Bernabe (LE)i; Thiago Maia (VOL), Bruno Henrique (VOL), Wesley (PD), Alan Patrick (MEI) e Carbonero (PE); Borré (CA).

Fluminense – Técnico (Renato Portaluppi): Fábio (GOL); Samuel Xavier (LD), Thiago Silva (ZAG), Freytes (ZAG) e Fuentes (Renê) (LD); Hércules (Bernal) (VOL), Martinelli (VOL) e Nonato (MEI); Serna (PD), Soteldo (PE) e Cano (CA).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-recebe-o-fluminense-no-beira-rio-na-abertura-das-oitavas-da-copa-do-brasil/

Inter recebe o Fluminense no Beira-Rio na abertura das oitavas da Copa do Brasil

2025-07-30