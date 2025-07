Grêmio Marlon se pronuncia sobre a negociação envolvendo Roger Guedes e o Grêmio

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Marlon, parceiro de longa data de Roger Guedes, comentou sobre a equipe do atacante Foto: Lucas Uebel/Grêmio Marlon, parceiro de longa data de Roger Guedes, comenta sobre a equipe do atacante. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio sonha alto com a contratação de Roger Guedes. Após vencer o Fortaleza por 2 a 1 na Arena, em Porto Alegre, o lateral-esquerdo Marlon — amigo de longa data do atacante desde os tempos de base no Criciúma — parou na zona mista para falar abertamente sobre o desejo de ver o amigo vestindo a camisa tricolor.

“Tem saído muitas coisas. Roger é um amigo de anos, desde as categorias de base, de alojamento, de Criciúma, meu e do Dodi. Todo mundo tem acompanhado o que tem acontecido. Claro que a gente torce pela vinda dele. Ele é gremista de coração, isso eu queria externar para vocês”, revelou o lateral.

Além da torcida declarada, Marlon elogiou o talento do atacante, que tem passagem por Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. “Se ele vier, vai ajudar muito o Grêmio. É um jogador extraclasse, já provou seu valor no futebol brasileiro. A gente aqui está esperançoso. Tomara que essa negociação se concretize e que ele seja feliz no Grêmio”, afirmou.

A proposta do clube é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,5 milhões), sendo negociada com o Al-Rayyan, do Catar. A investida tem o respaldo de figuras importantes como os empresários Celso Rigo e Marcelo Marques — este último pré-candidato à presidência do Grêmio e também responsável pela gestão da Arena.

Números de Roger Guedes nas últimas 4 temporadas

Temporada Clube Jogos Gols Assistências 2022 Corinthians 66 15 6 2023 Corinthians 41 21 2 2023/2024 Al-Rayyan (Catar) 26 23 5 2024/2025 Al-Rayyan (Catar) 39 31 3

Desde 2022, Roger Guedes mantém consistência ofensiva, jamais marcando menos de 15 gols por temporada. Em sua segunda temporada no Catar, alcançou os melhores números da carreira — com 31 gols em 39 partidas, consolidando-se como um dos atacantes mais letais em atividade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/marlon-se-pronuncia-sobre-a-negociacao-envolvendo-roger-guedes-e-o-gremio/

Marlon se pronuncia sobre a negociação envolvendo Roger Guedes e o Grêmio

2025-07-30