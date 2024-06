Seleção Com a confiança em alta, o Brasil estreia nesta segunda na Copa América, diante da Costa Rica

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Seleção comandada por Dorival Júnior realizou o último treino nesse domingo (23).(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira realizou no domingo o seu último treino antes da estreia na Copa América de 2024, às 22h desta segunda (24), em Los Angeles (EUA). O adversário será a Costa Rica. Mais uma vez, o técnico Dorival Júnior permitiu 15 minutos de acesso às instalações da Universidade da Califórnia pela imprensa, que acompanhou alongamentos e trabalhos leves com bola, em meio a um clima descontraído por brincadeiras entre os jogadores.

Em seguida, os trabalhos foram fechados para dar mais privacidade ao treinador, que busca dar apenas os retoques finais na equipe antes do duelo pela 1ª rodada do grupo D.

Mais cedo, em entrevista coletiva, Dorival confirmou o time titular que mandará a campo contra a Costa Rica.

A equipe inicial será composta por: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Jr. e Rodrygo.

Ou seja: o zagueiro Éder Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana ganharam vaga entre os titulares.

“A escalação inicial será essa, com Militão e Arana, apenas essas duas alterações em relação aos últimos amistoso, além da presença do Marquinhos na zaga e o Alisson como titular no gol”, explicou o treinador, que ressaltou a “confiança muito grande” que teve na resposta de seus atletas neste ciclo de preparação.

“Todos os jogadores estão preparados e prontos. Nenhum atleta está nesse momento abaixo do que a gente esperava. Tivemos excelentes trabalhos e treinos aqui, fazendo com que todos passassem uma confiança muito grande para nós”, complementou.

Também em entrevista antes do treino, o lateral-direito Danilo, capitão do Brasil, elogiou o adversário desta segunda, enaltecendo principalmente o sistema defensivo do rival e a rapidez nas transições.

“A Costa Rica é uma equipe que defende muito bem, faz transições muito rápidas e possui jogadores verticais. No futebol de hoje, não existem equipes fáceis e nem partidas fáceis”, ressaltou.

“A gente se preparou da melhor forma possível, com todo o respeito possível à Costa Rica. Será uma partida muito difícil”, encerrou.

Nesta segunda, o grupo D terá início com Colômbia x Paraguai, no NRG Stadium, em Houston.

Este confronto entre Brasil e Costa Rica é o primeiro entre as equipes desde a Copa do Mundo 2018 – na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0.

