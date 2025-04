Seleção CBF conversa com filho de Ancelotti para tentar convencer o técnico a comandar a Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Jornal espanhol afirma que a CBF estaria disposta ainda a esperar o fim da temporada europeia. (Foto: Reprodução)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu um novo passo na tentativa de trazer Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira. Segundo o jornal espanhol El Periódico, a entidade entrou em contato com Davide Ancelotti, filho e auxiliar técnico do treinador no Real Madrid, para tentar convencer o pai a aceitar o cargo. A publicação afirma que a cúpula da CBF está disposta a esperar até o fim da temporada europeia para contar com o renomado técnico italiano.

A derrota contundente do Real Madrid para o Arsenal por 3 a 0, na última terça-feira (8), pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, pode abrir caminho para uma aproximação mais concreta entre Ancelotti e a Seleção. O revés, somado à pressão crescente sobre o treinador no comando do clube espanhol, alimenta a expectativa da CBF de que o italiano esteja mais receptivo a uma mudança de ares.

“A crise que se instala nos últimos dias pelos lados do Santiago Bernabéu e se agrava com o resultado desta terça ecoa nos ouvidos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues”, destaca o El Periódico. A publicação acrescenta que Rodrigues vê o sonho de ter Ancelotti no comando da Seleção ganhar contornos mais realistas, possivelmente já para a Data Fifa de junho.

O Brasil segue acompanhando de perto, ainda que à distância, a situação no clube merengue. A expectativa da entidade é de que, caso o Real Madrid não alcance os objetivos traçados para a temporada — especialmente a conquista da Liga dos Campeões —, o cenário fique favorável para intensificar os contatos com o treinador. A final da Copa do Rei, marcada para o dia 26 de abril contra o Barcelona, também é considerada um ponto-chave nas decisões futuras do técnico.

Vale lembrar que, em dezembro de 2023, Ancelotti chegou a renovar contrato com o Real Madrid após intensas conversas com a CBF. Na ocasião, o presidente Ednaldo Rodrigues chegou a declarar publicamente que o italiano assumiria a Seleção em 2024, o que acabou não se concretizando.

Atualmente, Carlo Ancelotti tem vínculo com o clube espanhol até junho de 2026. No entanto, conforme aponta a imprensa espanhola, a continuidade de Ancelotti no comando do Real Madrid estaria diretamente condicionada à conquista da Champions League nesta temporada.

