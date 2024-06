Seleção Seleção Brasileira chega a cinco jogos sem vitória em competições, a pior marca em 23 anos

25 de junho de 2024

Brasil vem de tropeços nas Eliminatórias e estreou na Copa América com empate sem gols. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O frustrante empate em 0 a 0 com a Costa Rica, na estreia na Copa América, fez a Seleção bater uma marca negativa. Com o tropeço na última segunda-feira (24), o Brasil chegou a cinco partidas em competições sem vitória, algo que não acontecia desde 2001.

A Seleção Brasileira vinha de empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina, todas pelas Eliminatórias. A última vitória foi contra o Peru, em setembro do ano passado.

Desde então, o Brasil conseguiu ganhar duas vezes, mas em duelos amistosos: contra a Inglaterra, em março, e contra o México, no último dia 8.

Entre 2000 e 2001, a Seleção chegou a ficar seis partidas sem vencer. Na ocasião, em confrontos da Copa das Confederações, Eliminatórias e Copa América, empatou com Canadá e Japão e perdeu para França, Austrália, Uruguai e México. Neste período, Emerson Leão foi demitido, e Luiz Felipe Scolari, contratado para o lugar dele.

Em 2013, o Brasil voltou a emendar sequência negativa, mas apenas em partidas amistosas. Foram cinco tropeços seguidos: empates com Colômbia, Rússia e Itália e derrotas para Argentina e Inglaterra.

Apesar de admitir problemas, Dorival Júnior apontou pontos positivos na atuação do Brasil contra a Costa Rica. Após cinco partidas, o treinador está invicto no comando da Seleção.

“Eu acredito que o jogo, dentro de um contexto, foi um jogo bem disputado. Nós tivemos a maior parte do tempo com troca de passes. Perspectivas pelos lados, por dentro, jogamos com aproximação, criamos boas oportunidades. Não fomos felizes nas finalizações, concordo, mas, de um modo geral, eu acho que nós apresentamos coisas bem positivas. Hoje em dia serão assim, nós temos naturalmente que encontramos caminhos e soluções, isso é um fato. E os trabalhos são nesse sentido sempre, para que melhoremos a cada momento. Eu acho que isso está acontecendo, é natural que não aparecendo o resultado positivo, os questionamentos acabam acontecendo, mas eu tenho consciência daquilo que está sendo desenvolvido, daquilo que foi pedido, do volume que nós apresentamos e do trabalho que foi realizado”, declarou o técnico, em entrevista coletiva.

A Seleção volta a campo na sexta-feira (28), quando enfrenta o Paraguai, às 22h (de Brasília), em Las Vegas.

