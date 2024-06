Seleção Nos Estados Unidos, Neymar compra camisas da Seleção Brasileira vendidas por ambulantes

25 de junho de 2024

Neymar foi reconhecido por vendedores ambulantes ao comprar camisa da Seleção nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O jogador Neymar comprou camisas da seleção brasileira vendidas por ambulantes na última segunda-feira (24) em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O vídeo do atacante do Al-Hilal viralizou e mostra o atleta abordando os vendedores a caminho para o SoFi Stadium, palco da estreia da seleção brasileira na Copa América, contra a Costa Rica.

A presença do jogador brasileiro levou os ambulantes à loucura. Imediatamente eles pediram para tirar fotos junto ao ídolo, que estava dentro de um veículo.

“Me dê uma camisa do Brasil, por favor”, diz Neymar, em espanhol, aos vendedores.

“Qual tamanho?”, pergunta o homem, antes de perceber que se tratava do craque.

“M. Mais uma, rápido por favor”, disse o atleta logo após ser reconhecido.

Ao perceberem que se tratava de Neymar, os homens levaram a camisa e começaram a tietar.

“Neymar, uma foto. Uma foto”, disse um dos homens.

“Neymar, o melhor do mundo”, disse outro.

O jogador brasileiro atendeu rapidamente aos pedidos e tirou fotos com os vendedores, antes de seguir para o estádio.

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, que não foi convocado porque está lesionado, apareceu no telão do estádio incentivando o time brasileiro, que estreou em um empate sem gols.

Assistindo ao jogo em um dos camarotes do SoFi Stadium, o jogador foi tietado por Saint, filho de Kim Kardashian e Kanye West. Nas redes sociais, a cantora postou a foto do astro brasileiro com seu filho e foi repostada pelo jogador. Na foto, Saint veste uma camisa azul da Seleção Brasileira.

Apelo

O atacante do Tottenham Richarlison, que ficou de fora da Copa América por causa de uma lesão, fez um apelo em uma das publicações de Neymar sobre o momento do Brasil na Copa América. As caras e bocas do craque do Al-Hilal durante a partida acabaram virando notícia internacional.

Em foto publicada com amigos e com o jogador Jimmy Butler, da NBA, o pombo escreveu: “Volta quando?”. O comentário recebeu milhares de curtidas.

O craque só deve voltar no segundo semestre ao futebol, quase 10 meses após uma grave lesão no joelho jogando pela Seleção em jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Apoio

O atacante do Al-Hilal escreveu um longo texto para falar sobre como é difícil só assistir aos jogos da Seleção sem poder ajudar em campo. Além disso, ele ainda mandou um recado para os críticos da equipe comandada por Dorival Júnior.

“Quando estamos em campo, obviamente queremos fazer o nosso melhor.. tem dia que não acertamos nada mas tem dia que tu se encaixa. Ser jogador de futebol é ser julgado o tempo inteiro, a cada passe, a cada chute, a cada escolha… e o porque disso tudo? Porque todos os brasileiros queriam ser jogador da seleção brasileira, todo mundo sonhou, todo mundo tentou .. e por isso quem está fora acha que sabe mais do que está dentro e é normal.. de fora você consegue ter uma visão que jamais veria dentro de campo, em segundos você tem que solucionar uma jogada”, iniciou Neymar.

“E hoje eu vivi o lado torcedor, cheio de angústia, sentimento de que o gol iria sair, calafrio mas JAMAIS vou ultrapassar o limite fora do campo. Acabou o jogo, seguimos, bora treinar e melhora pro próximo jogo. Confio muito nesse grupo e sei bem que eles irão fazer o melhor possível por eles, pela família e por todos os torcedores brasileiros!”, concluiu.

A Seleção Brasileira encara o Paraguai, na sexta-feira (28), às 22h, em Las Vegas (EUA), pela segunda rodada do grupo D.

